Nach der Park & Drive-Anlage bei der Autobahnabfahrt wird nun auch die Park & Ride-Anlage bei der ÖBB-Haltestelle erweitert. Statt der bisherigen 20 Parkplätze soll es in Zukunft 70 Stellplätze geben. Möglich wird das durch eine Sonderbedarfszuweisung des Landes Niederösterreich.

Nach dem Umbau der Haltestelle hat man es in Haag geschafft, dass auch der regionale Busverkehr die ÖBB-Haltestelle anfährt. In Zukunft sollen auch noch Buslinien nach St. Valentin zu den großen Firmen wie Engel oder CNH hinzukommen. Der Bedarf an Parkplätzen für die Pendler wird daher steigen.

Da durch die Busschleife zudem Parkplätze verloren gingen, gab es dringenden Handlungsbedarf. Ursprünglich war angedacht, das alte ÖBB-Haus wegzureißen und auf diesem Grundstück weitere Parkplätze zu errichten. Nun hat man eine Lösung gefunden, die eine bei weitem größere Parkfläche ermöglicht.

Gleiche Kosten, aber mehr Parkplätze

Eine Hausbesitzerin hat sich bereit erklärt, ihr derzeit noch bewohntes Gebäude, wofür die Mietverträge aber bereits ausgelaufen sind, plus 900 Quadratmeter Grund an die Gemeinde zu verkaufen. Die Kosten dafür: 197.000 Euro. Geld, das im Budget nicht vorgesehen war. Umsetzen kann man das Projekt aber trotzdem, denn vom Land Niederösterreich wurde eine Sonderbedarfszuweisung in der Höhe von 200.000 Euro genehmigt.

„Der Ankauf ist für die Gemeinde daher kostenneutral. Weil uns das Land so unterstützt, haben wir die gleichen Kosten wie bei der ursprünglichen Variante, haben aber den Mehrwert von deutlich mehr Parkplätzen“, erklärte Bürgermeister Lukas Michlmayr in der Gemeinderatssitzung am vergangenen Dienstag. Die geplante Erweiterung der Park & Drive-Anlage wurde einstimmig beschlossen.