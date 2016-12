Bei der Gemeinderatssitzung im Oktober hatte die Bürgerliste Für Haag Bürgermeister Lukas Michlmayr vorgeworfen, gegen die Gemeindeordnung verstoßen zu haben, weil er im dritten Quartal keine Sitzung angesetzt habe. Dass es die Bürgerliste mit der Gemeindeordnung selbst nicht immer so genau nimmt, sorgte dann bei der Gemeinderatssitzung am vergangenen Donnerstag für Diskussionen und erneuten Ärger beim Bürgermeister.

Liste fühlt sich zu unrecht getadelt

Der Grund für Michlmayrs Unmut: Die Bürgerliste hatte die Tagesordnung samt Erläuterungen und der zu beschließenden Summen vorab auf ihrer Facebook-Seite veröffentlicht. Für den Stadtchef ein absolutes No-Go und ein eindeutiger Verstoß gegen die Gemeindeordnung. „Als Gemeinderat hat man aufgrund seiner Funktion Akteneinsicht. Bis zur Gemeinderatssitzung gibt es aber eine Schweigepflicht. Die Beträge unterliegen dem Amtsgeheimnis. Es ist ja nur eine Annahme, dass wir sie so beschließen“, polterte Michlmayr in Richtung Bürgerliste.

Diese fühlte sich zu Unrecht getadelt. „Die Tagesordnung muss vor der Gemeinderatssitzung veröffentlicht werden und die Beträge, die da beschlossen werden, sind nicht geheim“, verteidigte Gemeinderat Thomas Stockinger, der für das Facebook-Posting verantwortlich zeichnete, den Schritt, mit dem man interessierten Bürgern einfach mehr Infos liefern wollte. „Das darf man nicht. Lest in der Gemeindeordnung nach oder geht auf Schulungen. Wir halten uns an das Gesetz und ich würde euch bitten, dass ihr das auch tut“, so Michlmayr und erklärte damit die Diskussion für beendet.

Zu keinen Wortgefechten kam es hingegen beim von Vizebürgermeister Anton Pfaffeneder präsentierten Voranschlag für das Jahr 2017. Der ordentliche Haushalt wurde mit rund neun Millionen Euro budgetiert, der außerordentliche Haushalt umfasst 2,6 Millionen Euro. „Wir haben gewissenhaft und vorsichtig budgetiert. Ich glaube, dass wir finanziell in eine gute Zukunft blicken“, betonte Pfaffeneder.

Nähere Informationen zu den Vorhaben in Haag im kommenden Jahr lesen Sie in Ihrer aktuellen Haager NÖN.