„Eine Idee wird Realität“, freut sich Haags Bürgermeister Lukas Michlmayr. In der Moststadt Haag wird es nämlich im nächsten Jahr zum ersten Mal einen eigenen Stadtmost geben. Alle Haager Mostbauern sind eingeladen, sich mit ihrem Most an dieser Premiere zu beteiligen.

„Wir wollen die Marke Most stärken und das Getränk, das unsere Bauern aus unseren Birnen und Äpfeln machen, wieder mehr vor den Vorhang holen. Die Wertschöpfung bleibt beim Most ja in der Region“, schildert Lukas Michlmayr den Hintergrund seiner Idee. „Außerdem trinke ich selber gerne Most. Er hat weniger Kalorien als Wein oder Bier“, erklärt er.

Aus vier Cuvées wird ein Sieger gekürt

Ziel ist es, aus allen eingereichten Mosten vier Most-Cuvées zu kreieren. Diese werden unter Anleitung von Mostbaron Hans Hiebl zusammengestellt. Am 5. April werden die vier Cuvées dann in der HLW Haag verkostet.

Eine 40-köpfige Jury – bestehend aus Haager Bürgern und Ehrengästen – wird den Sieger und somit den Stadtmost für das erste Jahr küren. Dieser wird beim Haager Mostkirtag am ersten Mai-Wochenende offiziell präsentiert.

„Die Haager entscheiden also selbst über ihren Most“, hofft Michlmayr, dass sich die Bevölkerung mit dem Produkt identifiziert. Der Stadtmost wird in den Gastronomiebetrieben und in ausgewählten Geschäftsstellen in Haag das ganze Jahr über erhältlich sein.

Wettbewerb für Etiketten-Gestaltung

Auch die Gestaltung der Stadtmost-Flaschen liegt ganz in Haager Hand, denn zurzeit findet gemeinsam mit der HLW ein Etiketten-Wettbewerb statt. Abgesehen von einigen Stichwörtern gab es für die Wettbewerbsteilnehmer nur farbliche Vorgaben. Blau-weiße Etiketten werden die 0,75 Liter Flaschen zieren, verrät der Bürgermeister.

„Sollte bei jemandem das Interesse geweckt worden sein, bitte bei Mostbaron Hans Hiebl anmelden. Wir freuen uns auf viele Teilnehmer“, richtet Michlmayr einen Appell an alle Mostproduzenten in seiner Gemeinde. Wer es zur Premiere noch nicht schafft, hat im nächsten Jahr die nächste Chance, denn für Michlmayr ist eines beschlossene Sache: „Einen Stadtmost soll es jedes Jahr neu geben.“