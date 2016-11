Österreichs Bürgermeister werden immer jünger. Die JVP stellt im gesamten Bundesgebiet insgesamt 32 Bürgermeister unter 35 Jahren, darunter eine Bürgermeisterin. In Niederösterreich lenken bereits acht junge Bürgermeister die Geschicke ihrer Gemeinde, mit Lukas Michlmayr (Stadt Haag) und Johannes Heuras (St. Peter/Au) auch zwei im Bezirk Amstetten.

Diese Entwicklung ließ beim scheidenden JVP-Landesobmann Lukas Michlmayr – gemeinsam mit Außenminister Sebastian Kurz – eine Idee reifen, die im ersten JVP-Jungbürgermeistertreffen in Wien mündete.

„Als junger Bürgermeister ist man vor allem im ersten Jahr mit sehr viel Neuem konfrontiert. Es hätte auch mir die Sache enorm erleichtert, wenn es damals schon Kontakt zu anderen jungen Kollegen gegeben hätte“, schildert Michlmayr den Grund, warum er zusätzlich zu den Aufgaben in der Gemeinde auch noch die Organisation eines überregionalen Treffens in Angriff nahm.

„Wenn wir jedes Jahr zwei Treffen machen, müssen wir eh schauen, dass wir nicht alt werden.“

Lukas Michlmayr zum Plan, bei jedem der 32 Jungbürgermeister ein Treffen zu veranstalten

„In vielen Gemeinden gibt es ähnliche Herausforderungen zu bewältigen. Ein regelmäßiger Austausch spielt für uns Junge dabei eine wichtige Rolle. Das Bürgermeistertreffen bietet einen geeigneten Rahmen, um voneinander zu lernen und sich gemeinsam mit den tagespolitischen Themen auseinanderzusetzen“, ist Michlmayr vom Sinn der Vernetzung der Jungbürgermeister überzeugt.

Acht junge Orts- und Stadtchefs nahmen bei der Premiere Michlmayrs Einladung an. Man verbrachte zwei gemeinsame Tage in Wien, an denen unter anderem ein Treffen mit Michael Kloibmüller, dem Kabinettschef von Innenminister Wolfgang Sobotka, am Programm stand. Außerdem diskutierten die Jungbürgermeister mit dem zweiten Nationalrats-Präsidenten Karlheinz Kopf und dem JVP-Nationalratsabgeordneten Asdin El Habbassi.

Dass das Jungbürgermeistertreffen keine einmalige Angelegenheit bleiben wird, steht für Michlmayr auch bereits fest. „Ich halte die Partie jetzt zusammen. Ziel ist es, jeden Bürgermeister in seiner Gemeinde zu besuchen“, hat der Haager Stadtchef für die Zukunft bereits konkrete Pläne. Zwei Treffen pro Jahr hat er sich vorgenommen.

Der Ort für das nächste Zusammentreffen ist auch bereits fixiert. Rund um Ostern werden die Jungbürgermeister nächstes Jahr in Traunkirchen in Oberösterreich zusammenkommen. Schwerpunktthema wird die Forschung im ländlichen Raum sein. Ein Thema, das in Traunkirchen auf der Hand liegt. Einer der Gesprächspartner wird nämlich der bekannte Physiker Anton Zeilinger sein, der die Internationale Akademie Traunkirchen gründete.