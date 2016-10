Ob die Gemeinde bei der Sanierung der Erholungsheimkapelle fünfzig Prozent der Kosten übernehmen soll, stand bereits bei der Gemeinderatssitzung Ende Juni auf der Tagesordnung.

Die Bürgerliste „Für Haag“ wünschte sich damals mehr Zeit für die Entscheidungsfindung und so wurde der Punkt einstimmig von der Tagesordnung genommen. Bei der Sitzung am vergangenen Dienstag ging die Diskussion nun in die zweite Runde. Einig war man sich auch diesmal nicht.

An Sanierung beteiligen oder selber kaufen?

An der Ausgangslage hatte sich nichts geändert: Anton Hengst, der die Kapelle 2005 erwarb, möchte sie zu einem symbolischen Preis veräußern. Ein privates Konsortium wäre bereit, zu kaufen und würde die derzeit zugemauerte und nicht zugängliche Kapelle auch sanieren.

Aber nur, wenn die Gemeinde fünfzig Prozent der Kosten übernimmt. Dafür darf die Kapelle gratis für Veranstaltungen wie etwa Lesungen oder kleinere Konzerte genutzt werden.

„Ich möchte keinen Schandfleck in der Gemeinde haben.“

Bürgermeister Lukas Michlmayr zur sanierungsbedürftigen Außenfassade der Erholungsheimkapelle

Dass sich das Denkmalamt einschalten würde und die Sanierung Kosten von 67.000 Euro verschlingen könnte, damit hatte man nicht gerechnet. Der Beitrag der Gemeinde sollte daher mit maximal 30.000 Euro beschlossen werden. Eine Summe, die für die Opposition jedoch viel zu hoch war. „30.000 Euro sind zu viel“, erklärte etwa SPÖ-Stadträtin Hermine Freitag. „Ich bin nicht gegen die Sanierung, aber gegen die Höhe der Unterstützung. Bis 10.000 Euro wäre ich dabei“, betonte Johann Radlspäck von der Liste „Für Haag“.

Dass die Sanierung der Kapelle notwendig ist, steht für Bürgermeister Lukas Michlmayr außer Frage. „Ich möchte keinen Schandfleck in der Gemeinde haben“, stellte er klar. Letztendlich wurde ein Zuschuss von maximal 25.000 Euro beschlossen. „Für Haag“, SPÖ, FPÖ und ein ÖVP-Mandatar stimmten dagegen.

Mehr Hintergründe und Berichte aus der letzten Gemeinderatssitzung lest Ihr in der aktuellen Ausgabe der Haager NÖN!