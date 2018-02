Die Amstettner Marketing GmbH setzt heuer beim Veranstaltungsreigen auf Bewährtes. Der Streetfood-Market, der im Vorjahr rund 8.000 Besucher in die City lockte, wird von 25. bis 27. Mai über die Bühne gehen.

„Wir werden dabei wie im Vorjahr mit der Food Entertainment Group zusammenarbeiten. Diese wird sich um die teilnehmenden Betriebe kümmern, wir uns um Infrastruktur und Bewerbung“, sagt AMG-Geschäftsführerin Maria Ettlinger. Heimische Gastronomen, die teilnehmen möchten, können bereits ihr Interesse anmelden.

Freude über Erfolg des Weihnachtswalds

Die Einkaufsnacht wird am 28. Juni stattfinden. Große Überraschungen wird es dabei nicht geben. „Das Konzept hat sich ja bewährt und daher werden wir es beibehalten. Wir hoffen natürlich, dass dann auch das Wetter mitspielt“, sagt Ettlinger.

Sehr froh ist man bei der AMG über den Erfolg des Weihnachtswaldes. „Das war ja doch ein gewisses Risiko. Wir haben aber viele positive Rückmeldungen bekommen und es haben sich 113 Unternehmen beteiligt. Das Resümee fällt daher sehr positiv aus“, berichtet die AMG-Chefin. Natürlich wird es den Weihnachtswald auch 2018 wieder geben, ebenso den Mostviertler Advent im Schulpark vom 7. bis 9. Dezember und natürlich die Stille Weihnacht im Schloss Ulmerfeld von 14. bis 16. Dezember.

Aufgabe der Marketinggesellschaft ist es auch, sich um die Leerstände in der Innenstadt zu kümmern. Im Vorjahr wurde erhoben, welche Verkaufsflächen in der Innenstadt zur Verfügung stehen, wer die Mieter sind, wo wir Leerflächen haben und wem die Gebäude gehören. All das haben wir in ein Computerprogramm eingepflegt“, berichtet Ettlinger.

Im Kontakt mit den Hausbesitzern

Damit soll es nun gelingen, bei Anfragen von Interessenten rasch zu reagieren und den Kontakt zu den Hausinhabern herzustellen. Die Liste wird vierteljährlich aktualisiert. „Der Leerstand in der Innenstadt beträgt derzeit etwa zehn Prozent der Verkaufsfläche, die Tendenz ist leicht fallend“, sagt die AMG-Geschäftsführerin. Sie berichtet auch, dass man im Gespräch mit Hausbesitzern sei und sie von der Notwendigkeit von Investitionen überzeugen wolle.

Ettlinger hofft aber auch auf weitere private Aktionen zur Belebung der City, ähnlich jener der Kunstinitiative Amstetten (KIAM), die ja ein leer stehendes Geschäftslokal in der Wiener Straße als Galerie nutzt. „Alles, was zusätzliche Frequenz in die Innenstadt bringt, ist grundsätzlich willkommen.“

Auch kleine Imageprojekte – ähnlich wie im Vorjahr die Stadtschokolade – sind in Planung. Um alle ihre Projekte umzusetzen hat die Marketinggesellschaft auch heuer ein Budget (inklusive Personalkosten) von 280.000 Euro zur Verfügung.