Von der ÖVP bevorzugte Mietkauf-Wohnungen oder von der SPÖ geplantes leistbares Wohnen? Die Unstimmigkeiten, welche Art von Wohnungen auf der Grundstücksfläche hinter dem Friedhof errichtet werden soll, gehen in die nächste Runde.

SPÖ verteidigt ihr Wohnbau-Projekt

Nachdem das von der SPÖ vor drei Wochen per Dringlichkeitsantrag eingebrachte Wohnprojekt nur durch den Auszug der Bürgermeisterpartei und eines FPÖ-Mandatars verhindert werden konnte, ist der Unmut über die Vorgangsweise der Opposition bei Bürgermeister Rudolf Divinzenz weiterhin groß.

„Ein Dringlichkeitsantrag bei einem so wichtigen Thema, das ist ein starkes Stück. Da kann ich nicht mehr mit“, stellt der Ortschef klar. Er wandte sich auch mit einem Schreiben an die Öffentlichkeit, in dem er verkündete, mit dem Auszug „ein Finanzdesaster für die Gemeinde gerade noch abgewendet“ zu haben, da die geplanten Baurechtszinsen „gegenüber dem Marktpreis sehr niedrig sind“. Außerdem war davon die Rede, dass bei einem Beschluss des SPÖ-Projektes mit Regressforderungen seitens der WET zu rechnen sei.

In der vergangenen Woche kam nun die Reaktion der SPÖ auf diese Vorwürfe. „Leistbares Wohnen ist kein finanzielles Desaster“, versichert Parteiobmann Harald Watzlinger. Der Baurechtsvertrag bringe der Gemeinde Mieteinnahmen von 157.500 Euro ein und nach den vereinbarten 45 Jahren gehe das Grundstück und die gesamte sanierte Wohnanlage in das Eigentum der Gemeinde über. „Wo soll da das Finanzdesaster sein?“, fragt Watzlinger.

Rätsel über drohende Regressforderungen

Verwundert ist man bei der SPÖ über die angeblich drohenden Regressforderungen der WET. „Es gibt keinen Gemeinderatsbeschluss für die Beauftragung von Planungsarbeiten, Bauarbeiten oder gar schon für die Beauftragung von irgendwelchen Gewerken für dieses Projekt. Die Gemeinde hat da in keinerlei Hinsicht etwas zu befürchten“, betont Watzlinger.

Irritiert ist man über die Information, dass der WET im Vorjahr bereits zweimal Wohnbaufördergelder zugesprochen wurden, was auch Bürgermeister Divinzenz bestätigt. „Wie kann das sein, wenn die WET nicht Grundbesitzer ist. Das ist dubios und aufklärungsbedürftig“, stellt Watzlinger fest.

Bis hier Licht ins Dunkel gebracht wird, will man das eigene Projekt daher für einige Wochen ruhen lassen. Dass die Siedlungsgenossenschaft Neunkirchen das Projekt bereits fallengelassen habe, wie von der ÖVP verbreitete Gerüchte behaupten, stimme laut Watzlinger aber nicht.

Wie man zu einer gemeinsamen Lösung kommen könne und wer nun den ersten Schritt zu setzen habe, darüber sind sich die beiden Parteien uneinig. „Wir haben keinen Handlungsbedarf. Mit mir wurde seitens der SPÖ nicht über das Projekt gesprochen“, sagt Bürgermeister Divinzenz. „Er ist der Bürgermeister. Der Ball liegt bei ihm“, kontert Watzlinger.