Strengberg

Vor genau 60 Jahren, im Februar 1957, unterschrieben Strengberger Gemeindevertreter den Kaufvertrag für das schönste und mächtigste Gebäude mitten im Markt, die ehemalige k.u.k.-Poststation. Nicht alle waren damit einverstanden, doch die Jüngeren hatten an die Sache geglaubt und setzten sich durch.

Durch die Nutzung als Amtsgebäude ist die Erhaltung dieses historischen Kleinods gesichert. Private wären alleine mit der laufenden Sanierung der über 50 Kastenfenster überfordert. Foto: Fritscher | Fritscher

Einige sollen sogar mit ihrem persönlichen Hab und Gut für den Kredit gebürgt haben. Ihre Pläne waren sehr konkret. Wie einem alten Protokoll zu entnehmen ist, sollten in dem prachtvollen Gebäude „sämtliche Dienststellen wie Gemeindeamt, Post, Gendarmerie, Raiffeisenkasse und die Ländliche Fortbildungsschule“ untergebracht werden. So war es dann auch.

Historisches Haus ist mit Leben erfüllt

Zwei Generationen und viele Renovierungsmillionen später gibt es in der „Alten Post“ keine Gendarmerie und auch keine Post mehr, die Raiffeisenkasse hat ein eigenes Haus und die landwirtschaftlichen Fachschulen wurden längst zentralisiert. Aber das historische Haus ist mit Leben erfüllt. Neben dem Gemeindeamt hat hier ein Holzbaumeister sein Büro, in den Gewölben der ehemaligen Pferdestallungen bietet ein italienisches Restaurant Pizza und mediterrane Spezialitäten an.

Neben Mutterberatung und Kleinkindgruppen ist auch Platz für eine provisorische Kindergartengruppe und die Pfarrjugend. Außer dem prachtvollen Kaiserzimmer, das seit Jahren begehrte Location für standesamtliche Trauungen ist, gibt es auch noch zwei Mietwohnungen in der Alten Post.

Mit persönlichem Hab und Gut gebürgt

Im Jahr 2014 wurde der Ost-Trakt um etwa 100.000 Euro generalsaniert und neben einem zeitgemäßen Sitzungssaal mit den „PostStudios“ der erste Co-Working-Space im westlichen Niederösterreich geschaffen. Im Vorjahr wurden, wie vom Denkmalschutz gefordert, um rund 50.000 Euro original Kastenfenster erneuert und ein barrierefreier Zugang zum Amtshaus geschaffen. Erst in diesen Tagen konnte die Erneuerung der Parkettböden in den Amtsräumen samt Neuverlegung von EDV- und Heizleitungen abgeschlossen werden. Für das Jubiläumsjahr ist auch noch die Renovierung der prachtvollen Fassade und deren Färbelung vorgesehen. Geschätzte Kosten etwa 60.000 Euro.

Bürgermeister Roland Dietl hofft dabei auf finanzkräftige Unterstützung des Bundes-Denkmalamtes und der Kulturabteilung des Landes. Zu Recht. Denn die „Alte Post“, die Kaiser und Könige beherbergt und über Jahrhunderte Leid und Krieg überdauert hat, ist für Strengberg so identitätsstiftend wie die blühenden Baumzeilen für das ganze Mostviertel. Und wer, wenn nicht die öffentliche Hand, sollte hier mit gutem Beispiel vorangehen.