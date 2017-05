Das Strengberger Hallenbad ist längst im sommerlichen Trockendock und trotzdem gehen die Wogen hoch. Der NÖN-Bericht über die endgültige Schließung des Vorzeigeprojektes der 1970er-Jahre hat das Vorhaben in einen kochenden Whirlpool verwandelt. Die Menschen fühlen sich genauso wie die Gemeinderäte der Minderheitsfraktionen überfahren.

Klimmer-Mayrl: „Will keine Konfrontation mit der Gemeinde“

Sylvia Schlaipfer (FPÖ) stimmte als einzige gegen die Schließung des Hallenbades. Foto: Fritscher | Fritscher

Sylvia Schlaipfer (FPÖ) hat in der Gemeinderatssitzung am 20. April als einzige gegen die Schließung des Hallenbades gestimmt. „Gerade im Winter nehmen wir damit den Menschen die Möglichkeit einer gesunden und günstigen Freizeitgestaltung im Ort“, sagt die Gemeinderätin.

In Anbetracht des verstärkten Zuzuges von Jungfamilien sollte ihrer Meinung nach ein derart familienfreundliches Angebot nicht einfach über Nacht abgedreht werden, meint Schlaipfer.

Auch Elisa Klimmer-Mayrl, die seit zwei Jahren in Strengberg wohnt und erst kürzlich mit Gatten Mathias Mayrl und Söhnchen Leo ihr Eigenheim in der nahe gelegenen Schulstraße bezogen hat, ist enttäuscht. „Ich kenne das Hallenbad schon vom Babyschwimmen her und bin von der familiären Atmosphäre, gerade für die Kleinsten, begeistert“, erklärt die engagierte Jung-Strengbergerin.

Und es haben sich auch schon Gleichgesinnte bei ihr gemeldet und Klimmer-Mayrl animiert, eine Unterschriftenliste aufzulegen. „Ich will keine Konfrontation mit der Gemeinde, aber vielleicht gelingt es, in einem Diskussionsprozess neue und bessere Lösungen zu finden“, meint die junge Frau.

Grim verlangt vom Bürgermeister einen sofortigen Stopp

Elke Grim (SPÖ) fordert von Bürgermeister Roland Dietl eine Aufhebung des Gemeinderatsbeschlusses. Foto: Fritscher | NOEN

Elisa Klimmer-Mayrl will nicht nur das Hallenbad erhalten, sondern auch einen sonnigeren Platz für den Kindergarten, weil „das Hallenbad liegt im Keller der NMS und hat ausschließlich Fenster nach Norden. Auch wenn man die Fensterflächen vergrößert, bekommen die Kinder trotzdem kein direktes Sonnenlicht.“ Wer sie bei ihrem Vorhaben unterstützen will, kann sie unter 0676/5163262 erreichen, hofft Klimmer-Mayrl auf tatkräftige Unterstützung.

Elke Grim, die Fraktionsvorsitzende der SPÖ, verlangt vom Bürgermeister einen sofortigen Stopp aller bereits gesetzten Maßnahmen und die Aufhebung des Gemeinderatsbeschlusses.

„Ich konnte aus gesundheitlichen Gründen weder an der vorbereitenden Vorstandssitzung noch an der Gemeinderatssitzung teilnehmen. Ein Mitglied unserer Fraktion ist erst am Sitzungstag von einer Reha zurückgekommen. Wir hatten keine Möglichkeit, uns eingehend mit diesem Punkt zu befassen“, sagt Grim und sieht einen weiteren Grund für die Aufhebung.

„Dem Beschluss lagen nur Grobschätzungen zwischen 250.000 und 338.000 Euro zugrunde. Das kann man doch nicht ernsthaft für einen Gemeinderatsbeschluss heranziehen.“ Bürgermeister Roland Dietl ist überzeugt, dass alles seine Ordnung hat, wird sich aber die Sorgen und Wünsche der Menschen anhören.