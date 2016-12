Strengberg

Äußerst harmonisch ging die letzte Sitzung des Gemeinderates in diesem Jahr zu Ende. Die vorgesehenen acht Tagesordnungspunkte plus einem Dringlichkeitsantrag wurden in weniger als zwei Stunden einstimmig abgehandelt.

Einhellige Zustimmung fand die geringfügige Erhöhung des Gebrauchsabgabetarifes. Er kommt bei der Verlegung von Kabelsträngen, Kanal- oder Wasserleitungen in öffentlichem Gut zur Anwendung. Die Gemeindekassen-Prüfung und die unveränderte Fortschreibung der Steuern und Abgaben wurde ebenso einstimmig abgesegnet wie die Kontokorrent-Kredite bei Raiba (200.000 Euro) und Sparkasse OÖ (100.000 Euro).

Bei einem am 11. Februar gefassten Beschluss über die Festsetzung der Wasserbereitstellungsgebühr wurde erst jetzt vom Land ein Formfehler festgestellt. Der Fehler wurde als Dringlichkeitsantrag behandelt und mit einstimmigem Beschluss saniert.

Auch der Haushaltsvoranschlag für 2017 fand mit 3,1 Millionen Euro im ordentlichen und 1,176 Millionen Euro im außerordentlichen Haushalt die Zustimmung aller Fraktionen. Abgesehen von den 385.000 Euro für die Errichtung der vierten Kindergartengruppe bewegen sich die Zahlen im Rahmen der Vorjahre.

Kurze Diskussionen gab es beim Dienstpostenplan, bei dem eine Erhöhung zur Kompensation möglicher Abgänge im Jahr 2018 oder später vorgesehen wurde. Nachdem der mittelfristige Finanzplan 2018 - 2021 den Gemeinderäten in gedruckter Form vorgelegt wurde, konnte auch dieser einstimmig verabschiedet werden.

Bürgermeister Roland Dietl dankte zum Abschluss allen Gemeinderäten für die gute Zusammenarbeit und lud zu einer Weihnachtsfeier beim Mayr z’Grub ein.