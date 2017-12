Viele hielten es für einen bösen und nicht mehr für möglich gehaltenen Traum, als sie das Gerücht hörten, dass auf der Donau in Strengberg nun doch eine Waterbike-Strecke errichtet werden soll.

Mit Datum vom 31. Juli 2017 hat nämlich eine Einzelrichterin vom Landesverwaltungsgericht Niederösterreich die Berufung dreier Waterbike-Vereine aus Oberösterreich gegen einen negativen Bescheid der Bezirkshauptmannschaft Amstetten vom 30. Dezember 2008 zu Recht erkannt.

Aufgrund dieses Erkenntnisses „wird die schifffahrtsrechtliche Bewilligung zur Errichtung und zum Betrieb einer Waterbiketrainingsstrecke und einer Steganlage am rechten Donauufer erteilt.“ Das bestätigt auch Bezirkshauptfrau Martina Gerersdorfer: „Die Betreiber können ihr Projekt realisieren. Es gibt keine anderen Instanzen mehr.“

3.000 Menschen gegen das Projekt

Im Herbst des Jahres 2006 waren die drei Vereine mit ihrem Vorhaben an die Bezirkshauptmannschaft Amstetten herangetreten. Für den 11. April 2007 wurde auf dem Gemeindeamt Strengberg eine mündliche Verhandlung anberaumt. In aller Stille, doch die NÖN sorgte für Öffentlichkeit und löste damit einen Proteststurm aus.

Binnen kürzester Zeit sprachen sich mehr als 3.000 Menschen aus dem Enns-Donauwinkel, aus Wallsee und St. Pantaleon-Erla gegen das Projekt aus. Die „Interessengemeinschaft zur Erhaltung des Erholungsraumes Strengberger Au“ (IG-ESA) wurde gegründet, die letztlich Landeshauptmann Erwin Pröll, der der Bürgerbewegung positiv gegenüberstand, persönlich die 1.700 Unterschriften überbrachte.

Überraschende Wende nach neun Jahren

Über alle Parteigrenzen hinweg stellten sich Politiker aus Land und Bund in den Dienst der Sache. Alle glaubten, schon gewonnen zu haben – und jetzt diese Wendung. Die Gemeinde Strengberg bekam das Urteil per RSa-Brief im September zugestellt, machte es aber nicht gleich publik. „Der Bescheid ist aufgehoben und wir haben keine Möglichkeit zum Einspruch. Was sollen wir die Leute närrisch machen“, erklärte Bürgermeister Roland Dietl. Zudem gäbe es Anzeichen, dass es die Jetski-Vereine nicht mehr gibt.