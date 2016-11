Strengberg

In der jüngsten Sitzung des Gemeinderates wurden einige interessante Punkte für die Weiterentwicklung der Gemeinde behandelt. So sind drei Kaufverträge für Bauparzellen in der neuen Sportplatzstraße einstimmig unterfertigt worden, die zum Teil im Baurechtsverfahren erworben werden. Damit sind in diesem Bereich nur mehr zwei Parzellen frei.

Hoffnung auf Dachgeschoß-Ausbau zerschlug sich

Von Günther Martetschläger (FPÖ) wurde in diesem Zusam-menhang auch die Situation bei den Riedl-Gründen am Südhang nachgefragt. Nach Auskunft von Bürgermeister Roland Dietl ist es dort zu mehreren Besitzerwechseln gekommen. Es soll jedoch im kommenden Jahr mit Bauarbeiten begonnen werden, betonte der Ortschef. Einstimmig beschlossen wurde auch der Teilbebauungsplan Grub. Dadurch kann das Projekt „Wohnen in der Komfortzone“ am Südhang realisiert werden.

Nichts ersparen kann sich die Gemeinde bei der Errichtung der vierten Kindergartengruppe. Die Hoffnung auf einen kostengünstigen Ausbau des Dachgeschoßes beim bestehenden Kindergarten- und Volksschulgebäude hat sich zerschlagen. Beim Bau wurden seinerzeit im Bereich der Statik die damals geltenden Mindestsätze angewendet. Diese Sätze wurden seither auf ein Mehrfaches angehoben, eine weitere Belastung ist deshalb baurechtlich nicht möglich.

Eine Stunde lang erklärte der planende Architekt Christoph Abel dem Gemeinderat alle Planungsüberlegungen im Detail und legte die eingeholten Angebote vor. Nach derzeitigem Stand wird der neue Zubau 360.000 Euro kosten. „Können wir uns das leisten?“, fragte daher Wirtschaftsbund-Obmann Alois Schoder sorgenvoll. Und diese Frage stellten sich auch die anderen Gemeinderäte. Da es aber keine vernünftige Alternative gibt, wurde der Bau – die Zustimmung des Landes vorausgesetzt – einstimmig beschlossen.