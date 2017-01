Sturz in Teich endete tödlich .

Ein Unfall in Strengberg (Bezirk Amstetten) am Dienstagabend hat für einen 68-Jährigen tödlich geendet. Der Mann, der nahe einer Fischerhütte reglos in einem Teich treibend gefunden worden war, starb Mittwochfrüh im Kepler Universitätsklinikum in Linz.