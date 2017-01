Strengberg

„Wohnen in der Komfortzone“ lautet ein Projekt, das im Rahmen der Gemeinderatssitzungen schon mehrmals angesprochen wurde, nun nimmt es konkrete Formen an. Am Donnerstag, 2. Februar, wird um 18.30 Uhr im Sitzungssaal der Gemeinde vom Büro Architektur & Energie Jordan, St. Valentin, das Projekt mit dem Titel „Sun’seitn“ in seinen wichtigsten Punkten präsentiert.

Dabei sollen in Grub, östlich der bestehenden Parzellen, in zwei Phasen insgesamt zwanzig (acht und zwölf) neue Bauplätze mit einem Flächenausmaß von 450 bis 590 Quadratmetern entstehen. In diesem Bereich wurde von der Raumordnung ein „verdichteter Wohnraum“ genehmigt. Deshalb können durch kompakte Anordnung der verschiedenen Einzelhäuser, die allesamt barrierefrei und anpassbar geplant sind, auf relativ kleinen Grundstücken maximale Lebensqualität und intime Gartenflächen geschaffen werden.

Auf YouTube kann man sich in einer anschaulichen 3D-Ani mation eine gute Vorstellung vom Projekt machen. Der Link: https://www.youtube.com/ watch?v=IpGBbVxcOhc.