Nach den umgesetzten Projekten Posthof sowie Schulplatz und dem zurückgestellten Aussichtsturm – Strengberg, ein Ort mit Weitblick – hat die Projektgruppe „Wanderwege“ der Dorferneuerung am Nationalfeiertag ihre Arbeiten der Öffentlichkeit präsentiert.

Und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Im Sinne des Themas „Spurensuche“ sind alte Kirchen- und Schulwege neu adaptiert und zu Rundwanderwegen mit Start/Ziel Pfarrkirche gestaltet worden. Dabei wurden auch alte Rastbänke, vor 45 Jahren in einer ersten Tourismus-Aktion vom Wirtschaftsbund aufgestellt, erneuert.

Preuer gestaltete Filme für Kirchen-, Donau und Römerweg

„Unser Ziel war es auch, in Ortsnähe nach Möglichkeit für alle Altersgruppen leicht begehbare und kinderwagentaugliche Wege zu schaffen“ sagt Johann Bruckner, Projektleiter und Leiter des Arbeitskreises (AK) „Kirchenweg“. Diesen gibt es in zwei Varianten mit zirka 1,5 oder 4 Kilometern am Südhang des Strengberges.

Der „Donaublickweg“ (AK-Leiter Manfred Lexmüller) führt im Norden des Strengberges zur Winhofer Kapelle, mit herrlichem Blick auf die Donau und das südliche Mühlviertel. Wieder zurück bis zur Pfarrkirche sind es insgesamt 5,9 Kilometer oder 1,5 Stunden Gehzeit.

Isabella Preuer von den Schickenhof-Studios hat von den drei Wanderwegen informative, kurze Werbefilme hergestellt. | NOEN

Der längste der neuen Wege ist der „Römerweg“ (AK-Leiter Leopold Kitzberger), der auf alten Schul- und Kirchenwegen im Süden des Marktes bis hinauf zur alten Römerstraße entlang der Autobahn führt. Auch den gibt es in zwei Varianten mit 6,8 (2,25 Stunden) und 10,7 Kilometern mit 3,75 Stunden Gehzeit. Die Wege sind sehr gut beschildert, Info- und Panorama-Tafeln gibt es bei besonderen Punkten.

Filmemacherin Isabella Preuer von den Schickenhof-Studios (Bild links) hat von allen drei Wegen inte ressante, kurze Werbefilme hergestellt. Diese sind ebenso wie der informative Werbefolder mit QR-Code auf der Homepage der Gemeinde (http://strengberg.gv.at) abrufbar.