In der Vorwoche hat Bürgermeister Johann Spreitzer als Baubehörde erster Instanz seine Unterschrift unter einen positiven Baubescheid für den geplanten Hofer-Markt gesetzt. „Ich habe von Anfang an versichert, dass ich mich bei der Entscheidung streng an das Raumordnungsgesetz halten werde“, sagt de Ortschef.

Gutachten: Bebauung nach Rechtslage nicht möglich

Schon am 1. Juni hat die Gemeinde daher die Einreichunterlagen von einer Sachverständigen des Gebietsbauamtes St. Pölten begutachten lassen und sie dann an die Raumordnungsabteilung des Landes weitergeleitet.

„In einem Gutachten wurde mir daraufhin mitgeteilt, dass eine Bebauung nach Rechtslage des NÖ Raumordnungsgesetzes als nicht möglich erscheint“, berichtet Spreitzer.

Trotz dieser Information fand am Mittwoch, 10. August, eine erste Bauverhandlung statt, bei der es vonseiten der Anrainer zum baulichen Teil keine Einsprüche gegen das Supermarktprojekt gab. Mit der Ausstellung des Baubescheides ließ sich der Ortschef Zeit, um die Sache nochmals mit dem Land abzuklären.

Gewerbeverhandlung steht jetzt noch bevor

„Vor zwei Wochen wurde ich dann bei einem persönlichen Gespräch mit Gerald Kinastberger, dem Leiter der Abteilung Bau- und Raumordnungsrecht des Landes, und von Leopold Schalhas von der BH Amstetten über die neue Rechtslage informiert. Da es keine Übergangsbestimmungen gibt, ist für das Projekt nämlich das Raumordnungsgesetz von 2014 in der Fassung vom 23.8. 2016 anzuwenden“, berichtet Spreitzer.

Laut diesem liegen die Voraussetzungen für die Errichtung des Marktes vor. Denn: Die beiden östlich und westlich an das Baugrundstück angrenzenden Flächen sind mit Hauptgebäuden bebaut. Südlich des Baugrundstückes ist – in der Längenausdehnung – mehr als die Hälfte der Nachbargrundstücke (und somit überwiegend) mit Hauptgebäuden bebaut.

Bauen kann Hofer damit allerdings noch nicht, denn es steht noch die Gewerbeverhandlung durch die Bezirkshauptmannschaft aus, bei der Lärmschutzgutachten, Straßenanbindungen etc. verhandelt werden. Erst wenn auch da ein positiver Bescheid vorliegt, kann der Lebensmittelmarkt errichtet werden.

