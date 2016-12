Die Rock’n’Country Band „The Buffalo Bells“ aus Amstetten wurde im heurigen September eingeladen, die deutsche Justizvollzugsanstalt St. Georgen-Bayreuth sowie die österreichische Justizanstalt Stein in Krems zu besuchen, um Konzerte für die Insassen zu spielen. Kurzerhand entschlossen sich die Musiker Peter Diridl, Ulrich Huber, Jakob Weilguny, Roman Hinterberger und Sophie Diridl, diese nicht alltägliche Einladung wahrzunehmen und ganz in Manier der Outlaw Country-Legende Johnny Cash den Knast zu rocken.

In Begleitung des Filmteams „filmriss“ ging es zuerst ins deutsche Bayreuth. Die örtliche JVA öffnete nach zahlreichen Sicherheitskontrollen und Belehrungen ihre Pforten und dem Konzert stand nichts mehr im Weg. „Die Stimmung vorher war leicht angespannt, aber nicht auf negative Art und Weise, eher eine positive Nervosität, wir waren gespannt, was auf uns zukommt“, schildert Sängerin und Violinistin Sophie Diridl. Kaum hatten alle Insassen Platz genommen, eröffnete die Band das Konzert und es war ein voller Erfolg. Mit größter Begeisterung wurde mitgesungen und mitgeklatscht, bis die Band schließlich unter tosendem Applaus verabschiedet wurde.

Im Rahmen des Aufenthalts in Deutschland wurde auch das Musikgymnasium Bayreuth besucht, wo es nach Gastauftritten der Musiker in den Klassen, Gesprächen über Touren und den Alltag in einer Band auch Konzerte in den Pausen gab.

Konzert für Patienten

Auch der örtlichen Bezirksklinik wurde ein Besuch abgestattet, von wo aus es nach einem Konzert für die Patienten wieder zurück nach Österreich ging. Zurück in Österreich feierten „The Buffalo Bells“ in der Justizanstalt Stein einen ähnlichen Erfolg wie in Bayern und wurden darauf sogar für ein Gefängnis Open Air 2017 eingeladen.

Es war eine interessante Erfahrung für alle Beteiligten. „Musik kennt keine Grenzen, Musik ist barrierefrei, sie differenziert nicht, sondern verbindet, über alle Grenzen und selbst Gitter hinweg“, resümiert die Band. Am kommenden Freitag, 16. Dezember, wird die auf der Tour entstandene Videodokumentation auf Facebook und Youtube erscheinen.