Am Sonntag frühmorgens startete die Theatercrew aus Behamberg mit dem Bühnenaufbau in der Behamberger Mehrzweckhalle. Denn schon am 19. November muss alles pünktlich zur Premiere picobello sein.

Das heurige Bühnenbild, das von Regisseur Harald Schwödiauer passend zum Stück der Saison, „Familiengeschäfte“, entworfen wurde, hat es wirklich in sich: Ein ganzes Einfamilienhaus mit sechs Räumen von der Küche bis zum Bad muss auf zwei Etagen vom Bühnenbau-Team angefertigt werden.

„Es ist extrem aufwendig, weil wir sehr wenig vorbereiten konnten. Vieles muss auf Maß an Ort und Stelle in die Bühne hineingebaut werden“, sagt Franz Putz, der gemeinsam mit Leopold Ratzberger bei der Theatergruppe für Bühnenbau und Bühnentechnik verantwortlich ist.

„Die Pläne in die Realität umzusetzen, ist jedes Jahr aufs Neue eine Herausforderung.“

Franz Putz, Bühnenbauer.

Bereits Wochen zuvor wurde mit der umfassenden Planung des Bühnenbildes begonnen. Die Spielabläufe sollen mit dem Umfeld stimmig sein, Regisseur Harald Schwödiauer versetzt sich deshalb in die Schauspieler hinein, um ein bestmögliches Ergebnis zu erzielen. In einem Modell veranschaulicht er seine Ideen. „Diese Pläne dann in die Realität umzusetzen, ist jedes Jahr aufs Neue eine große Herausforderung für uns, aber auch unsere große Stärke“, betont Putz.

Rund 50 Laufmeter Holz werden allein für die Holzkonstruktion des Bühnenbildes verarbeitet. Noch einmal so viel dient als Unterbauholz. 70 Quadratmeter Spielfläche entsteht somit im Erdgeschoß des Bühnenhauses, 35 Quadratmeter können im ersten Stock bespielt werden.

Sobald die Bühnenbauer fertig sind, übernimmt Helmut Turek das Kommando. Mindestens einhundert Arbeitsstunden wird der Maler und Künstler mit der Endfertigung beschäftigt sein.

Das große, ehrenamtliche Engagement der Theatergruppe scheint sich jedoch auszuzahlen, denn bereits jetzt sind nur noch Restkarten für die sieben Aufführungstermine zu haben. Informationen dazu sind am Gemeindeamt Behamberg während der Amtsstunden unter 07252/31000 erhältlich.