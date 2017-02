NÖN: Sie sind bereits 2010 und 2012 beim Theatersommer Haag aufgetreten. Wie kam es zum neuerlichen Engagement in einer der Hauptrollen von „Don Quijote“? Was reizt Sie generell daran, hier auf der Bühne zu stehen?

Magdalena Kronschläger: Damals wie heuer haben die Intendanten hervorragende Kollegen auf und hinter der Bühne engagiert. Ich habe bereits in einer Inszenierung von Stephanie Mohr spielen dürfen und freue mich sehr, dass es dieses Jahr wieder zu einer spannenden Zusammenarbeit kommt.

Welche Erinnerungen verbinden Sie mit dem Haager Theatersommer und den beiden Aufführungen „Der nackte Wahnsinn“ und „Ein Sommernachtstraum“?

Die beiden Aufführungen haben mir auf unterschiedliche Art sehr viel Freude bereitet. „Der nackte Wahnsinn“ ist eine der besten Komödien. Zu spüren, wie das Publikum an dem Geschehen auf der Bühne teilnimmt, und daran Spaß hat, ist für mich als Schauspielerin etwas ganz Besonderes. Beim Sommernachtstraum haben wir fast den ganzen Hauptplatz bespielt. Das war an so manchen Regentagen eine Herausforderung – aber das macht eine Freiluftbühne aus, man muss die jeweiligen Witterungen zum Teil des Stücks machen.

Sie haben sich sicher schon mit „Don Quijote“ auseinandergesetzt. Können Sie ein wenig aus dem Nähkästchen plaudern und Ihren Zugang zu diesem Klassiker?

Zur Zeit setze ich mich mit dem Original auseinander, um die ursprünglichen Figuren kennenzulernen und zu erkunden, und um mir Inspiration zu holen sowie meine Fantasie anzuregen.