Mit „Was ihr wollt“ wird im Sommer eine lachkräftige und bewährte Komödie von William Shakespeare gespielt. Nun ist das Ensemble fix und das Theatersommer-Team freut sich, dieses vorstellen zu dürfen.

„Diesmal hat’s etwas länger gedauert, bis wir unser Ensemble genau so zusammen hatten, wie wir es wollten. Ein Haufen von Vollblutkomödianten und poetischen Seelentauchern muss es sein, denn die beste Komödie hebt nicht ab, wenn sie nicht von virtuosen Leuten gespielt wird“, freut sich Intendant Christian Dolezal über eine ausgezeichnete Besetzung.

Vollblutkomödianten und Seelentaucher

Schauspielerin Gerti Drassl, die in den letzten Monaten in der TV-Serie „Vorstadtweiber“ im Fernsehen omnipräsent war, ist Teil des Ensembles. Mit Drassl wird auch ihre Vorstadtweiber-Kollegin Susi Stach auf der Bühne stehen. Diese wird in Haag eine sogenannte „Hosenrolle“ spielen – man darf gespannt sein.

Ebenfalls im Haager Theatersommer-Ensemble dabei ist wieder Intendant Christian Dolezal, der das Publikum bereits bei den Produktionen „Jägerstätter“ und „Don Quijote“ begeisterte. Eine nicht Unbekannte in der Mostviertel-Stadt ist auch Maddalena Hirschal, die bereits bei der „Reise in 80 Tagen um die Welt“ mitwirkte.

In den weiteren Rollen sind Charlotte Krenz (unter anderem bekannt aus dem Film „Monsieure Pierre geht online“), Florian Carove, Markus Kofler, Roman Blumenschein und Dominic Marcus Singer fixiert.

Alexander Pschill ist heuer gemeinsam mit Kaja Dymnicki für die Regie, das Bühnenbild und die Ausstattung verantwortlich und wird für ein schwungvolles Stück sorgen. Freuen darf man sich dabei auch auf ein beeindruckendes Bühnenbild und auf historische Kostüme aus der Shakespeare-Zeit.

Die Proben für „Was ihr wollt“ beginnen am 22. Mai, Premiere ist am 4. Juli.