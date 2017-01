Geschichtlich ist der Ursprung des Valentinstages nicht genau nachzuweisen, aber es ranken sich viele Sagen, Bräuche und Geschichten um diesen Tag. Angeblich begingen schon die Römer am 14. Februar ein Fest zu Ehren der Göttin Juno, der Beschützerin von Ehe und Familie, das Lupercalia hieß. Sie opferten Blumen und verbanden junge Paare per Liebesorakel für ein Jahr miteinander.

Herzerlarmbänder und Blumen-Modekollektion

Als einzige Gemeinde in ganz Niederösterreich hat St. Valentin einen direkten Bezug zum Valentinstag. Blumengeschenke, Süßigkeiten, Kartengrüße und kleine Geschenke haben hier am 14. Februar natürlich ganz besondere Tradition. Damit aber nicht genug. Jedes Jahr lässt man sich für den Tag der Liebenden ein besonderes Produkt einfallen, das dann das ganze Jahr über in verschiedenen St. Valentiner Geschäften erhältlich ist. Heuer sind es sogar zwei: Herzerlarmbänder und eine Blumen-Modekollektion.

Zum Valentinstag verschenkt man Süßes, Blumen und auch Schmuck. Deshalb wurde in Kooperation mit dem Schmuckgeschäft Perlenzeit und den Betreiberinnen Graciella und Bianca Maichl eine Armband-Kollektion mit Herzen kreiert. „Es gibt drei verschiedene Varianten in unterschiedlichen Farben. Insgesamt sind es sieben Armbänder, die preislich mehr als erschwinglich sind“, verrät Citymanagerin Doris Haider. Die Armbänder kosten zwischen zehn und 35 Euro.

Tradition haben die Valentinstagsmenüs

Blumen gibt es in St. Valentin heuer in Form einer Modekollektion. „Am Programm stehen Kleidungsstücke, die nach dem Tragen in die Waschmaschine wandern und mit ein paar Bügelstrichen wieder bereitstehen für das nächste Abenteuer. Die Blumenstoffe passen zum Valentinstag“, erklärt Haider. Jedes Kleidungsstück ist für sich ein Unikat.

Tradition haben die Valentinstagsmenüs, die am Samstag und Sonntag vor dem Valentinstag und heuer auch am Valentinstag selbst in sieben Gastronomiebetrieben angeboten werden und überall um 25 Euro zu haben sind. Eine Valentins-überraschung ist in allen Restaurants garantiert.

Abgeschlossen werden die Feierlichkeiten zum Valentinstag mit dem Empfang der Bürgermeisterin. Vereine und Wirtschaftstreibende sind am 14. Februar um 18.30 Uhr ins CNH Experience Center zu einem geselligen Beisammensein eingeladen. Am Vormittag empfängt die Stadtchefin ihre Bürger von 9 bis 12 Uhr am Stadtamt zu Kaffee und Tee. „Es freut mich, dass der Valentinstag in unserer Stadt mittlerweile ein Fixpunkt für einen gemeinsamen Austausch und gesellige Treffen geworden ist“, blickt Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr dem 14. Februar mit großer Freude entgegen.