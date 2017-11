Was in kleinen Dorfschulen oft gang und gäbe ist, hat seit einigen Monaten nun auch in Stadt Haag Einzug gehalten: Seit Schulbeginn wird in der Volksschule in Mehrstufenklassen unterrichtet.

Sebastian hat es sich zum Lösen seiner Aufgaben auf der Couch am Schulgang gemütlich gemacht. | Sabine Hummer

„Man weiß inzwischen, dass es sehr positive Effekte hat, wenn Kinder altersgemischt unterrichtet werden, weil sie voneinander lernen“, erklärt Direktorin Andrea Preißler die Hintergründe für die umfassende Umstellung.

„Die größeren Kinder sind wie Zugpferde für die Kleinen, sie sind Vorbilder und Motivatoren. Das betrifft nicht nur die Leistung, sondern auch die soziale Entwicklung und das Verhalten“, weiß die Pädagogin.

Für die größeren Kinder wiederum sei Mehrstufenunterricht gut für das Selbstbewusstsein: „Wenn ein Kind Lerndefizite hat, kann es mit der ersten Klasse mitmachen, ohne dass es auffällt und ohne dass das Kind aus seinem Freundeskreis gerissen wird.“

Heutzutage passt es nicht mehr, dass alle Schüler im gleichen Tempo unterrichtet werden.Andrea Preißler, Direktorin Volksschule Stadt Haag

In Haag wurde die Schuleingangsphase umgestellt, das heißt, Vorschüler sowie die erste und zweite Schulstufe werden gemeinsam unterrichtet. „Geplant ist, dass diese Klassen ab der dritten und vierten Schulstufe als „normale“ Klassen weitergeführt werden, wobei auch hier das Hauptaugenmerk auf individuellen Unterricht und klassenübergreifende Gruppen gelegt wird. Heutzutage passt es nicht mehr, alle Schüler im gleichen Tempo zu unterrichten“, informiert die Direktorin.

Im ganzen vergangenen Schuljahr hat sich die Schulleiterin gemeinsam mit dem Lehrerinnenteam gezielt auf den Mehrstufenunterricht vorbereitet. Zahlreiche Fortbildungen wurden besucht, die Direktion übersiedelte in einen kleineren Raum und auch der Personalbedarf musste jongliert werden.

Für acht Wochenstunden ist jeder Klasse, die jetzt übrigens nach Farben benannt sind, eine Stützlehrerin zugeteilt. In diesen Stunden können die beiden Schulstufen voneinander getrennt werden, was vor allem in Erarbeitungsphasen wichtig ist. In Übungsphasen arbeiten die Kinder ganz individuell an Wochenplänen, jedes in seinem ganz eigenen Tempo.

Nach drei Monaten Mehrstufenunterricht kann Direktorin Preißler jedenfalls eine sehr positive Bilanz ziehen: „Es ist zwar eine große Herausforderung für die Lehrerinnen, aber ein großer Gewinn. So macht den Kindern Lernen viel mehr Spaß.“