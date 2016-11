Seit ein paar Wochen ist ein neues Projekt der Musikschule Oberes Mostviertel in Kooperation mit der Volksschule Haag angelaufen: Zweimal pro Woche – eine Stunde während der regulären Unterrichtszeit am Vormittag und eine 50-Minuten-Einheit nach dem Unterricht – trifft sich die Streicherklasse zum gemeinsamen Musizieren. „Nach St. Valentin ist das die zweite Streicherklasse unserer Musikschule“, ist Musikschuldirektor Markus Schmidbauer stolz.

„Plage mich natürlich viel mehr als die Kinder“

Neun Kinder werden hier im Kollektiv von Musikschullehrerin Sabine Barth unterrichtet. Ihr zur Seite steht seitens der Volksschule Andrea Leitner, die selbst, gemeinsam mit den Schülern, mit dem Erlernen eines Streichinstruments begonnen hat. „Ich plage mich natürlich viel mehr als die Kinder“, lacht Leitner, die jedoch viel Freude mit ihrem Cello hat.

Nach der Anmeldung für die Streicherklasse konnte sich jedes Kind für sein Instrument entscheiden. „Wir haben aber geschaut, dass alle Instrumente – Violine, Viola, Cello und Kontrabass – in unserem Orchester vertreten sind“, erklärt Direktor Schmidbauer.

Instrumente mit allen Sinnen lernen

Die Herausforderung dabei ist, dass gleich mit dem Orchester begonnen wird. Zusätzlich erhält jedes Kind Einzelunterricht an der Musikschule „Der Zugang funktioniert über ganz verschiedene Aspekte. Über Sprache, Vorstellung und Bewegung – quasi mit allen Sinnen“, weiß Musikpädagogin Sabine Barth. Anfangs spielen alle Schüler im einstimmigen Bereich, aber schon bald soll ein richtiger Orchesterklang zustande kommen.

Das Konzept der Streicherklasse wurde nach den Erfahrungen, die in St. Valentin bereits gemacht werden konnten, adaptiert. „Das Musizieren in der Gemeinschaft ist sehr wichtig. Deshalb sind solche Unternehmungen wie die Streicher-, aber auch die Bläserklasse, in Verbindung mit dem Einzelunterricht an der Musikschule sehr gewinnbringend“, weiß Schmidbauer.

Für Volksschuldirektorin Andrea Preißler, die seit zwei Jahren Cellounterricht an der Musikschule nimmt, ist die Streicherklasse ein Gewinn: „Musik ist ein sehr wichtiger Teil der Bildung, weil Musik wichtig für das Gehirn ist. Kinder sind durch musikalisches Training auch in anderen Gegenständen besser.“ Die Streicherklasse sei außerdem eine Art von Begabtenförderung mit der Möglichkeit, neue Talente zu finden. „Den Kindern macht das gemeinsame Musizieren jedenfalls jede Menge Spaß und sie sind mit Begeisterung dabei.“