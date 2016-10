Das Risiko von Wildunfällen ist im Herbst besonders groß. Die Tage werden kürzer und der Berufsverkehr am Morgen sowie am Abend fällt in die Dämmerung oder Dunkelheit – also in die Zeit, in der auch das Wild vermehrt unterwegs ist. Im Bezirk kommt es jährlich zu rund 2.000 Kollisionen.

Um die Sicherheit auf den Straßen zu erhöhen werden daher Wildwarngeräte an den Leitpflöcken montiert, die die Tiere mithilfe eines akustischen oder eines Lichtsignals vertreiben sollen. „Die Wildwarngeräte werden durch das Scheinwerferlicht der Autos aktiviert“, erklärt Bezirksjägermeister Franz Hochholzer. In Niederösterreich sind rund 700 Straßenkilometer in den letzten Jahren mit solchen Reflektoren ausgestattet worden.

Rund 1.900 Wildwarngeräte montiert

Im Bezirk Amstetten haben Jäger und die Straßenverwaltung rund 1.900 Wildwarngeräte montiert. Die Jagdgesellschaft St. Peter hat vor einem Jahr rund vier Straßenkilometer ausgestattet. Jagdleiter Karl Wieser und Harald Berndl-Forstner von der Straßenverwaltung St. Peter in der Au ziehen eine positive Bilanz: „Auf der Strecke zwischen Wolfsbach und Haag wurden auf vier Kilometern jährlich etwa 35 Rehe angefahren. Durch die Wildwarner waren es heuer bis jetzt erst sechs.“

Begleitet wird die Aktion von der Universität für Bodenkultur im Rahmen des Forschungsprojekts „Wild und Verkehr in Niederösterreich“, das 2008 gestartet wurde. Es zielt darauf ab, an vielen Straßenabschnitten verschiedene Präventivmaßnahmen zur Vermeidung von Wildunfällen zu testen – mit Erfolg. „2012 wurde die Initiative daher auch mit dem Bundestierschutzpreis ausgezeichnet“, berichtet Projektleiter Heinrich Schlemmer vom Land NÖ.

Die Reflektoren alleine können aber natürlich nicht alle Unfälle verhindern. Bezirksjägermeister Franz Hochholzer appelliert an die Autofahrer, jetzt auf Straßen entlang von Waldrändern und vegetationsreichen Feldern besonders aufmerksam zu sein.

Unfallursache ist oft zu hohe Geschwindigkeit

„Die Leute unterschätzen oft die gewaltigen Kräfte, die bei einer Kollision mit Wild auf das Fahrzeug einwirken. Das Aufprallgewicht eines Wildschweins mit 80 Kilogramm Körpergewicht auf ein 50 km/h schnelles Auto beträgt 2.000 Kilogramm, also zwei Tonnen! Da kann viel passieren.“

Tatsächlich, so der Bezirksjägermeister, sei nicht angepasste Geschwindigkeit die häufigste Ursache für Wildunfälle. Er rät dazu, in Bereichen, wo das Warnzeichen „Achtung, Wildwechsel“ aufgestellt ist, unbedingt auf die Bremse zu steigen. „Fakt ist zudem, dass das Wild selten einzeln die Straße quert. Dem ersten Tier folgen meist weitere“, sagt Hochholzer. „Läuft während der Dämmerung oder nachts Wild über die Straße, dann Gas wegnehmen, abblenden, hupen und wenn es die Verkehrssituation zulässt, abbremsen. Damit gibt man den Tieren ausreichend Zeit, um aus dem Gefahrenbereich zu entkommen.“ An exponierten Straßen wird von der Jägerschaft als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme auch der gezielte Abschuss von Tieren forciert.

Kommt es trotz aller Vorsicht zu einem Wildunfall, gilt:

Nach dem Absichern der Unfallstelle entweder die Polizei oder die Jäger vor Ort informieren. Angefahrenes Wild wird dann bei Bedarf mit ausgebildeten Jagdhunden gesucht.