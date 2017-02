„Rock the Sissi“ heißt das Leaderprojekt, mit dem die Elisabethwarte am Plattenberg revitalisiert werden soll. Derzeit darf das über 100 Jahre alte Bauwerk ja aus bau- und sicherheitstechnischen Gründen nicht betreten werden. Die Gemeinden Weistrach, St. Peter in der Au, der Alpenverein Sektion St. Peter und die Moststraße haben sich aber zusammengetan, um das touristische Juwel bald wieder zugänglich zu machen.

Bei genauerer Untersuchung des Bauzustandes stellte sich heraus, dass vor allem die Krone der Warte in schlechtem Zustand ist. Nach mehreren Baubesprechungen wurde nun ein Sanierungskonzept abgesegnet. „Die bestehenden Außenwände der Krone werden durch neue Fertigteilwände ersetzt. Optisch wird sich die Elisabethwarte somit nicht verändern“, berichtet Weistrachs Bürgermeister Erwin Pittersberger.

Klettern wird eine der neuen Attraktionen

Inzwischen haben unter Federführung der NÖ.Regional.GmbH auch schon drei Workshops stattgefunden, um zusätzliche touristische Angebote rund um die Warte zu entwickeln – Reiten, Wandern und Mountainbiken gibt es ja bereits.

„Unter der Leitung der Tourismusberatungsagentur Siegel & Kaiser wurden mit den Gästezimmervermietern, Gastronomiebetrieben, Freizeitanbietern rund um die Freizeit- und Genussangebote verschiedene attraktive Angebote geschnürt“, berichtet Birgit Weichinger von der Regional.GmbH.

Unter dem Motto „Rock the Sissi“ wird die Warte auf drei Seiten bekletterbar gemacht. Der bekannte Kletterer Robert Roithinger wird zu geführten Kletterstunden (von Schnupperstunden für Gruppen bis hin zu Angeboten für Profikletterer) einladen. Weitere Angebote soll es im Bereich Radtouren, Kräuterwanderungen, Genuss & Gastronomie geben.

„Ein wichtiges Ziel ist es, die Tagesgäste zu Wochengästen zu machen und den Plattenberg als Erlebnisberg zu etablieren“, sagt Pittersberger. Vor allem Familien sollen vom vielfältigen touristischen Angebot nach Weistrach gelockt werden.