Gleich mehrere Rekorde durften die Besucher des Bezirksweisenblasens in der Fußball-Arena in Biberbach feiern.

Zum Einen – so wurde jedenfalls behauptet – war das Fußballstadion noch nie so gut besucht und erfreute sich eines Besucherrekordes.

Zum Anderen waren 40 Weisenbläser-Ensembles beim traditionellen Weisenblasen angemeldet, eine ebenfalls nie da gewesene Zahl. Und zum Dritten stand natürlich der Weltrekordversuch von Leopold Edermayr im Blickpunkt, der den bestehenden Weltrekord von 182 Spielern auf der Steirischen Harmonika brechen wollte und dieses Ziel mit Unterstützung von 208 Spielern unter großem Jubel schaffte.

Bläsergruppen aus dem ganzen Bezirk waren der Einladung des Blasmusikverbandes und Bezirkskapellmeister Ewald Huber gefolgt, am Weisenblasen teilzunehmen. Mit ihren alten volkstümlichen Liedern brachten die Musiker, die auf einer wunderschön geschmückten Tribüne am Fußballfeld Aufstellung nahmen, eine einzigartige Stimmung in die Fußball-Arena.

Für das leibliche Wohl sorgte der Musikverein Biberbach mit Obmann Christian Wagner an der Spitze.