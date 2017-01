Dass die Stiftsstadt wie man im Volksmund sagt „ein gesunder Boden ist“, zeigt, dass heuer im Jubiläumsjahr, in dem „90 Jahre Stadterhebung“ gefeiert wird, rund 20 Bürger der Stadt mitfeiern können, die 1927 geboren sind und somit heuer ihren 90. Geburtstag feiern. Einer der ersten ist Friedrich Singer, bei dem es am 4. Februar so weit ist. Trotz seines Alters, das man ihm aber nicht ansieht, radelt er noch fleißig durch die Stadt.

Vorarbeiten laufen auf Hochtouren

Bei jeder Feier in den vergangenen Monaten betont Bürgermeister Franz Zwicker, dass er spätestens am 17. September, als vor 90 Jahren Herzogenburg zur Stadt erhoben wurde, ins neue Rathaus einziehen werde - und dass für dieses Jubiläum zwei Arbeitsgruppen eingesetzt wurden. Die eine bereitet die geplanten Festlichkeiten vor - und die andere beschäftigt sich mit der Herausgabe eines neuen Heimatbuches, denn das „jüngste“ Buch wurde zum 50-Jahr-Jubiläum herausgegeben und hat nun immerhin inzwischen 40 Jahre „am Buckel“.

Dass Herzogenburg 1927 trotz der zu geringen Bevölkerungszahl von lediglich 2.700 Einwohnern - heute rund 8.000 - zur Stadt erhoben wurde, verdankt sie Carl Grundmann. Der gelernte Schlosser war der erste Lokomotivführer im Kaisertum Österreich - alle anderen bereits bei den österreichischen Bahnen arbeitenden Lokführer kamen aus England. Im Zuge der Oktoberrevolution floh der Hof mit Kaiser Ferdinand und seinem Nachfolger Erzherzog Franz Joseph im Oktober 1848 nach Olmütz. Grundmann spielte dabei als erster deutscher Lokführer nach den Engländern - bekleidet mit Frack und Zylinder - eine wichtige Rolle und erhielt dafür eine entsprechend großzügige Belohnung.

Im Jahr 1862 gründete er mit seinen Ersparnissen in Wien einen Schlosserbetrieb, in dem Schlosser-Waren maschinell gefertigt wurden. Bis zu seiner Pensionierung 1865 - er war auch der Lokführer Erzherzog Maximilians - blieb er aber weiterhin Lokführer. Erst dann konnte er auch seinen Betrieb vergrößern. Aufgrund der guten Auftragslage expandierte er weiter und mietete im Jahr 1875 die Hallen der Firma Vollrath, um hierher zu übersiedeln. Den Bau einer eigenen Fabrik in Herzogenburg erlebte der Firmengründer allerdings nicht mehr, da er 1878 an den Folgen eines Typhusanfalls starb.

Stadtrecht verdankt man Carl Grundmann

Carl Grundmann hatte vier Söhne, von denen Julius, Gustav und Heinrich in seinem Betrieb mitarbeiteten, Wilhelm schied aus dem väterlichen Betrieb aus und gründete seine eigene Schlosserwarenfabrik in Hainfeld. Um in der beginnenden Weltwirtschaftskrise ein auch international unübersehbares Signal der industriellen Leistungsfähigkeit Österreichs zu setzen, wurde 1927 Herzogenburg und ein Jahr später - obwohl auch dort die Bevölkerungszahl dafür viel zu gering war - Hainfeld zur Stadt erhoben. Somit verdanken gleich zwei NÖ Städte ihr Stadtrecht Carl Grundmann.