30 Jahre lang war Alfred Staudinger der feste Anker am Gemeindeamt in Kapelln: Während die Bürgermeister wechselten – Josef Schmied, Anton Schmied, Florian Baumgartner und Alois Vogl hat Staudinger in seiner Zeit erlebt – blieb der Amtsleiter immer erhalten. Er ist dadurch, vor allem was das Wissen betrifft, zu einer festen Größe der Gemeinde geworden. Nun verabschiedete er sich in den wohlverdienten Ruhestand.

„Gewissenhaft und stets freundlich“

Staudingers Karriere begann im Mai 1988. Seit 1. Jänner 1989 war er Amtsleiter der Marktgemeinde. Damals war die Gemeindestube noch ein Einmannbetrieb. 1988 gab es in Kapelln noch einen Gendarmerieposten, einen Arzt, das Gasthaus Zöchbauer, das Kaufhaus Kragl und Bürgermeister war Josef Schmied. Die Gemeinde Kapelln hatte damals 897 Einwohner.

„Alfred Staudinger ist als ein gewissenhafter, stets freundlicher und zuvorkommender Mensch bei den Bürgern und darüber hinaus bei den Behörden bekannt“, meint Bürgermeister Alois Vogl. Er habe die ihm anvertraute Aufgabe der Amtsleitung stets nach bestem Wissen für das Wohl der Marktgemeinde Kapelln und deren Bürger ausgeführt.

Dafür wollten ihm die Mandatare nun danken: An seinem letzten Arbeitstag überraschte Familie Staudinger Alfred mit einer Fahrt zum Abschlussfest beim Heurigen „Der Baumgartner“ in Spittal. Mit einem Bus, Baujahr 1955, ging es mit den Gemeinderäten, dem Bürgermeister und Altbürgermeister, sowie den Wegbegleitern auf eine abenteuerliche Fahrt.

„Ich möchte mich im Namen der Gemeinde bei Alfred Staudinger bedanken und wünsche ihm alles erdenklich Gute für die Pension“, so Ortschef Vogl.