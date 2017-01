Einige Veranstaltungen, die zum Teil schon seit vielen Jahren die Stiftsstadt bereichern, sind im abgelaufenen Jahr ausgefallen.

Dazu zählt das Promikochen beim Stadtheurigen Groiss, bei dem jeden Herbst Prominenz aus dem Sport-, Gemeinde- oder Gesellschaftsbereich aufkochte, um damit die Herzogenburger Sportjugend zu fördern. „Leider hat sich diesmal niemand gefunden, der seine Kochkünste zur Verfügung stellt“, erklärt die Präsidentin des Union-Basketball-Clubs, Elisabeth Heuritsch.

„Wir hoffen aber, dass es 2017 wieder klappt“

Und somit ist ein Event, das zahlreiche Gäste auch aus der Landeshauptstadt angelockt hat, ins Wasser gefallen. „Wir hoffen aber, dass es 2017 wieder klappt“, zeigt sich die ehemalige Apothekenchefin zuversichtlich.

Auch die Ausstellung des Kleintierzuchtvereins, die jedes Jahr im November nicht nur für die Schüler und Kindergartenkinder, sondern für viele Tierliebhaber ein Fixpunkt war, gab es nicht. Hier lag der Grund nicht an den Akteuren, die nach wie vor sehr aktiv sind und sich jeden letzten Sonntag im Monat im Gasthaus Maurer treffen, sondern an den Lokalitäten. Nachdem die Bauhofhalle am Auring abgerissen wurde - hier steht nun die Lidl-Filiale -, sucht der Verein nach wie vor eine Ausstellungshalle. „Wir haben die Hoffnung, etwas Geeignetes zu finden, noch nicht aufgegeben“, so Obmann Gerhard Schabasser. Er nimmt unter 0650/4450327 gern Vorschläge entgegen.

Ja und auch Charlys Winterlandschaft, die in den beiden vergangenen Jahren ein Fixpunkt beim Herzogenburger Advent gewesen war, wurde dieses Mal aus Platzgründen abgesagt, denn der Neubau des Rathauses blockiert einen Teil des Rathausplatzes - aber heuer im Advent soll sie wieder die Innenstadt bereichern.

Premiere für die Ossarner Gewerbemeile

Dafür gibt es heuer zusätzlich zu den sonst üblichen Festen und Veranstaltungen zum ersten Mal die Ossarner Gewerbemeile am 5. und 6. Mai mit einem Tag der offenen Tür bei den Ossarner Betrieben. Am 8. September wird nach einigen Jahren der Traisentaler Weinherbst wieder in der Stiftsstadt eröffnet und am 9. September gibt es auch wieder das Höfefest, das alle zwei Jahre hier stattfindet.