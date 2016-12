Viele Gemeindebürger - vor allem die älteren Semester - können sich noch erinnern, dass es in der „Stadt mit Lebensqualität“ einmal sieben Fleischhauer-Geschäfte gegeben hat: der Herzog in der Kremser Straße, der Deix in der Herrengasse, der Fürnsinn in der Wiener Straße und Herrengasse, der Hammerl in der Kölblinggasse und in der Lagerhausgasse sowie der Reiter am Rathausplatz.

Sechs-Tage-Woche mit 12 bis 14 Stunden

Nun hat der letzte - Wilhelm Hammerl in der Lagerhausgasse, der vor 40 Jahren von seinem Vater den Gewerbebetrieb übernommen hat - für immer seine Geschäftstüre geschlossen.

„Unser Geschäft besteht seit 1948, ich bin jetzt 67 Jahre alt, seit 52 Jahren Fleischhauer - und mein Sohn will nicht weitermachen, obwohl er in seiner Schulzeit begeistert bei der Arbeit mitgeholfen hat. Aber ehrlich: Wer von der heutigen Jugend will schon eine Sechs-Tage-Woche, wobei man jeden Tag 12 bis 14 Stunden im Geschäft zu tun hat?“, so Wilhelm Hammerl.

Strenge Auflagen, große Konkurrenz

Er hat auch außerhalb der Familie keinen Nachfolger gefunden: „Die Auflagen werden immer strenger und das will sich einfach niemand mehr zumuten.“ Außerdem sei die Konkurrenz von den großen Handelsketten, die zum Teil auch Frischfleisch anbieten, zu groß.

Dank gilt den Mitarbeitern

„Wir sind froh, dass wir so lange durchgehalten haben - das Ganze ging aber nur, weil wir so gute Mitarbeiter hatten“, so der Fleischermeister, der ihnen in diesem Zusammenhang großen Dank ausspricht. Angst vor einem Pensionsschock hat Wilhelm Hammerl gewiss nicht. Denn seine Hobbys - wie zum Beispiel die Jägerei oder das Jagdhornblasen - sind in den vergangenen Jahren ohnehin viel zu kurz gekommen.