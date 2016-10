Vor einem Jahr umstritten, eigentlich eine „Notlösung“: Jetzt gibt es eine 360-Grad-Wende. Franz Dopler bleibt Pächter der Gastronomie im Anton-Rupp-Freizeitzentrum. Unbefristet!

Eine lange "Leidensgeschichte"

Rückblende: Für großen Wirbel hatte die Vergabe des Hallenrestaurants gesorgt. Denn im Oktober 2015 wollten eigentliche Jana Dobiasova und Rainer Dietrich den Gastrobetrieb in der übernehmen. Unter dem Motto „Das Hallenrestaurant ist tot - es lebe das Ossarner Wirtshaus“, wollten sie dem Lokal eine neue Identität geben, denn es hatte ja schon seit vielen Jahren in Ossarn kein Wirtshaus mehr gegeben. Das Duo setzte zur Änderung an. Neben der Ossarner Bevölkerung wolle es vermehrt die in der Halle tätigen Vereine ansprechen.

Eine Woche später sah dann alles ganz anders aus: Es gab keine Eröffnung, es gab auch kein Ossarner Wirtshaus und das Hallenrestaurant war auch noch nicht tot. Die vermeintliche Pächterin hat aufgrund privater Probleme das Pachtverhältnis nicht angetreten. Ihr Lebensgefährte, der als Betriebsleiter alle Gespräche mit der Stadtgemeinde Herzogenburg geführt hatte, war nicht auffindbar.

Um für die Hallensaison den Besuchern und Benützern des Sportzentrums trotzdem ein gastronomisches Angebot bieten zu können, wurde nach einer Besprechung aller Fraktionsvorsitzenden und des zuständigen Stadtrates mit dem ehemaligen Restaurantpächter Franz Dopler kurzfristig Kontakt aufgenommen, da dieser den Betrieb ohne Anlaufschwierigkeiten weiterführen könnte. Außerdem war eine Besprechung mit allen Herzogenburger Gastronomiebetrieben geplant, um abzuklären, ob es Interessenten für ein Pachtverhältnis gibt. Dabei hielt sich das Interesse de Gastronomen in Grenzen. Daher bekam Franz Dopler ab Jänner für ein Jahr den Pachtvertrag, obwohl nicht alle Fraktionen damit einverstanden waren. Die andere Variante wäre jedoch gewesen, Automaten aufzustellen.

Pachtvertrag jetzt unbefristet verlängert

Mit der „Notlösung“ waren sowohl die Sportler als auch die Besucher zufrieden. Auch beim Buffet im Aquapark gab es keine Beschwerden, alle Abgaben wurden entrichtet - und so wurde auf Vorschlag des Ausschusses der auf ein Jahr befristete Pachtvertrag bei der jüngsten Gemeinderatsitzung mit breiter Mehrheit auf einen unbefristeten abgeändert. Lediglich VP-Gemeinderat Franz Haslinger enthielt sich ohne Begründung seiner Stimme.

„Eine Neuausschreibung würde wiederum nur Zeit und Geld kosten“, begründete SP-Bürgermeister Franz Zwicker die Entscheidung.