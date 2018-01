Ein besonderes Erlebnis gab es für die Schüler der 3b der Neuen Mittelschule am vergangenen Mittwoch. Die Patenklasse des NÖ Landestheaters in St. Pölten durfte sich zum ersten Mal nicht in einer Schüler- sondern in einer Abendvorstellung die größte Liebesgeschichte der Weltliteratur, Shakespeares „Romeo und Julia“, ansehen. Und nicht nur das – schon vor Beginn der ausverkauften Vorstellung konnten sie vom Balkon aus die letzten Proben zu den Fechtszenen verfolgen, wobei sie feststellten, dass diese auf der doch etwas beengten Bühne sehr gut herausgekommen sind.

Auch wenn die Theaterwissenschaftlerin und Dramaturgin Michaela Mottinger in ihrer Online-Kulturzeitschrift der Inszenierung von Regisseur Sebastian Schug – sehr milde ausgedrückt – keine Rosen streut, den Schülern, und nicht nur denen, sondern auch den vielen Begleitern, die mitgekommen waren, hat es gefallen. Sie haben sich schon vorher in der Schule und auch bei einer Theaterprobe mit dem Drama von den beiden verfeindete Familien Montague und Capulet in der Stadt Verona beschäftigt, wo sich ausgerechnet Montague-Sohn Romeo und Capulet-Tochter Julia unsterblich ineinander unsterblich verlieben. Es ist ein Thema – tausende Jahre alt und doch ewig jung – und dieses Thema, eine „Amour fou“ ohne Zukunft, die beide Liebenden in den Tod treibt, hat die Herzogenburger Jugend in den Bann genommen.

Und dass es den Schülern gut gefallen hat, zeigte auch, dass sie nach der Vorstellung ihre mitgebrachten gelben Rosen den doch etwas überraschten Darstellern auf die Bühne warfen, und die sich sichtlich darüber gefreut haben.