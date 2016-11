Bereits zum siebten Mal hat „Best Recruiters“ die 515 größten Arbeitgeber Österreichs auf ihre Recruiting-Qualität getestet. Die Besten der Besten wurden kürzlich im feierlichen Ambiente des Novomatic Forums in Wien ausgezeichnet. Die Erber Group erzielte im Branchenranking Pharma/Biotechnologie dabei die Erber Group. Auch der Platz im Gesamtranking kann sich sehen lassen: Dabei erreichte das Unternehmen den 13. Platz.

"Konzern hat jährlich etwa 200 bis 300 Positionen eingestellt"

Im Rahmen der Feierlichkeiten wurde der Preis – das goldene Best Recruiters-Siegel – an Birgit Leitner, Employer Brand Manager der Erber AG, überreicht. Birgit Leitner zeigt sich erfreut über den ersten Platz: „Die Erber Group operiert in einem Nischenmarkt der Biotech-Branche. In den vergangenen Jahren hat unser Konzern etwa 200 bis 300 Positionen jährlich eingestellt“. Und das Unternehmen ist weiterhin auf Wachstumskurs: Global sei ein Personalzuwachs von 50 Prozent bis zum Jahr 2021 geplant.

„Der Sieg zeigt uns, dass wir für die Recruiting-Herausforderungen der nächsten Jahre gerüstet sind. Geplant ist in Zukunft vor allem die Steigerung unserer Bekanntheit auf dem Arbeitsmarkt, zielgruppengerechte Auswahl und Mix der Recruitingkanäle. Es ist schön zu sehen, wie die konsequente Arbeit auch von außen wahrgenommen wird.“