Hochspannung herrscht vor der kommenden Sitzung des Gemeinderates, die am Mittwoch, 22. Februar, um 19 Uhr im Schloss über die Bühne gehen wird. Auf der Tagesordnung steht das Übereinkommen zwischen der Stadt und den ÖBB. Wie berichtet, werden drei Bahnübergänge aufgelassen, die Kreuzung Berghäusergasse bleibt erhalten. „Wie in Traismauer üblich, gibt es auch bei diesem Thema eine unglaublich irreführende Stimmungsmache, die am Ende niemandem nutzt, außer vielleicht dem SP-Bürgermeister Herbert Pfeffer“, hält Grün-Mandatar Süleyman Zorba im Vorfeld der Sitzung fest. Denn VP und vor allem Liste MIT haben sich in Zusammenhang mit dem Abkommen auf den Stadtchef eingeschossen.

Zorba weiter: „Eines der positiven Verhandlungsergebnisse ist, dass aufgrund der Bahnsteigverlängerung die Haltestelle Gemeinlebarn für den öffentlichen Zugverkehr erhalten bleibt. Weiters wird mittels einer Ampelkreuzung für Fußgänger die Verkehrssicherheit in Gemeinlebarn verbessert. Die Eisenbahnkreuzung in der Berghäusergasse wird nicht geschlossen und ohne Kostenbeitrag der Gemeinde erhalten.“

Zu den weniger erfreulichen Neuigkeiten gehöre die Schließung der Eisenbahnkreuzung Himmelreich.

Dennoch seien angesichts der Ausgangslage die Ergebnisse für die Bürger positiv zu sehen. Luft nach oben gebe es immer: „Hier sollte man als Opposition Initiative ergreifen und mit konstruktiver Kritik und ehrlicher Zusammenarbeit für das Wohl der Bürger arbeiten, ohne es auf politisches Kleingeld abzusehen.“