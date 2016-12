Bis jetzt sind sie ja verschont geblieben - und während andere, vor allem die Kinder, sehnsüchtig auf weiße Weihnachten warten, hoffen die Arbeiter des Städtischen Bauhofs, dass es gerade zu den Feiertagen nicht schneit. Sie sind zwar in Bereitschaft, denn der Schnee könnte ja überraschend kommen, aber wirklich herbeisehnen tun sie ihn nicht.

Kein Problem mit "milden Winter"

„Natürlich ist es unser Job, aber wenn sich der Winter von der milden Seite zeigt, wir nicht räumen oder streuen müssen, dann können die Arbeiten in Angriff genommen werden, die in den vergangenen Wochen liegen geblieben sind. Arbeitslos sind wir deswegen nicht“, so Bauhofleiter Josef Werner, „Herr“ über sechs Schneeräumgeräte, mit denen nicht nur 90 Kilometer Straßen - das sind, wenn auf beiden Straßenseiten geräumt wird, 180 Kilometer – sondern auch Radwege, Parkplätze und Gehsteige schneefrei gehalten werden müssen. In den Silos sind genug Salz und Streusplitt vorhanden, sodass es auch da zu keinen Engpässen kommt, falls der Winter doch einmal mit aller Härte zuschlägt.

Die Bauhofleute wünschen sich das natürlich nicht, sollte es aber doch - besonders nachts - dazu kommen, dann ersuchen wir die Verkehrsteilnehmer, sich den Gegebenheiten anzupassen und möglichst vorsichtig zu fahren, denn es kann bei starkem Schneefall immer wieder zu Behinderungen kommen. Und nicht zu vergessen, sie können nicht überall gleichzeitig sein: Zuerst müssen die Hauptstraßen geräumt werden, bevor die Nebenstraßen drankommen.