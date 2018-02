Faschingsfeier in Perschling für den guten Zweck .

Halb Perschling war am Faschingssamstag auf den Beinen, denn die Benefizfaschingsveranstaltung des UTC Sparkasse Perschling lockte wieder mit vielen Attraktionen. Es gab auch eine große Tenniswette – wer sie gewonnen hat, lest ihr in der aktuellen Printausgabe der NÖN