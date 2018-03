Im Festsaal des Landgasthofes Huber in Wagram fand der diesjährige Bezirksweinbautag statt. Über 100 Weinbauern als auch zahlreiche Vertreter von Tourismusbetrieben und Gemeindemandataren nahmen daran teil.

Bezirksweinbauverbandsobmann Rudolf Hofmann und der Obmann des Vereins Traisentaler Wein, Markus Huber, konnten dazu NÖ Landesweinbaupräsidenten Franz Backknecht, den Obmann des Vereins „Weinstraße und Tourismus Traisental-Donau“, Walter Pernikl, mehrere Gastreferenten, etwa den Geschäftsführer von Mostviertel-Tourismus, Andreas Purt, seitens der Raiffeisenbank Region St. Pölten Markus Edlinger und Prokurist Markus Schikowitz-Hannabach sowie Erhard Kührer von Rebschutzdienst Krems begrüßen.

Der Bezirksweinbautag ist zugleich auch eine gemeinsame Jahreshauptversammlung des Bezirksweinbauverbandes Traisental und des Vereins Traisentaler Wein. Zum zweiten Mal waren auch Winzer aus den Gemeinden Atzenbrugg und Würmla, die nun auch offiziell in das Weinbaugebiet Traisental „eingemeindet“ wurden, beim Bezirksweinbautag anwesend.

„Herausforderungen gut gemeistert“

Bei dieser Jahrestagung wurden auch die personellen Weichen für die Zukunft gestellt. Bereits vor einigen Monaten hat der Winzer Rudolf Hofmann den Rücktritt von der Spitzenfunktion des Bezirksweinbauverbands bekannt gegeben. Er wird aber weiterhin dem Vorstand des Vereins Weinstraße und Tourismusregion Traisental-Donau als auch im Regionalen Weinkomitee Traisental erhalten bleiben. Vor rund neun Jahren hat er die Nachfolge von Hans Steyrer angetreten.

„Im Weinbau hat sich in den vergangenen Jahren sehr viel getan. Durch die gute Zusammenarbeit mit den einzelnen Gremien und den Weinbauortsverbänden konnten wir die Herausforderungen gut meistern. An dieser Stelle danke ich nochmals allen Vorstandsmitgliedern und Weggefährten für die gute Zusammenarbeit“, so Hofmann.

Zum neuen Obmann wurde der Reichersdorfer Alexander Siedler gewählt, der bereits vor einigen Jahren stellvertretender Bezirksweinbauverbandsobmann gewesen war. „Im Vorfeld des Bezirksweinbautages wurde intensiv über die Nachfolge von Rudolf Hofmann diskutiert. Nach Rücksprache mit der Familie und einiger Zeit des Nachdenkens habe ich nun für diese Funktion kandidiert“, erklärt Siedler.

„Aufgabenstellung ist nicht ganz neu“

Weiters: „Ich bin bereits seit langer Zeit im Vorstand des Bezirksweinbauverbandes und war auch über einen längeren Zeitraum der Obmann des Reichersdorfer Ortsweinbauvereins. Somit ist die nunmehrige Aufgabenstellung nicht wirklich etwas ganz etwas Neues. Gemeinsam mit meinen Stellvertretern und Vorstandskollegen werde ich versuchen, die Herausforderungen bestmöglich zu bewältigen und die erfolgreiche Arbeit der vergangenen Jahrzehnte weiterzuführen.“

Zu den Obmannstellvertretern wurden Johann Gill junior (Nussdorf) und Michael Schoderböck (Inzersdorf; neu) gewählt. Der weitere Vorstand setzt sich aus Tom Dockner (Kassier), Bernhard Steyrer (Schriftführer), Markus Huber, Rudolf Hofmann und den Obmännern der Ortsweinbauvereine zusammen.

Im Anschluss erfolgte die Jahreshauptversammlung des „Vereins Traisentaler Wein“. Dabei berichtete Obmann Markus Huber über die erfolgreichen Riedenabgrenzungen inklusive digitaler Umsetzung als auch über den derzeitigen Stand bezüglich des Weingarten–Bewässerungsvorhabens im Traisental.

Danach präsentierte der Obmann des neuen Vereins „Weinstraße und Tourismus Traisental-Donau“, Walter Pernikl, den Genussführer 2018 und weitere Vereinsinitiativen.