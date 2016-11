Erneut können die Musiker des Musikvereins Traismauer auf ein überaus erfolgreiches Vereinsjahr mit zahlreichen Höhepunkten zurückblicken. „Viele Auftritte, einige Neuzugänge, Nachwuchs bei den Musikern sowie Auszeichnungen kennzeichnen unser Jahr 2016. Der letzte musikalische Akzent in Form eines Konzertes wird unser traditionelles Cäcilienkonzert in der Stadtpfarrkirche Traismauer sein“, erklärt Obfrau Nicole Weiss.

Die heilige Cäcilia ist eine römische Märtyrerin aus dem dritten Jahrhundert nach Christus. Sie ist die Schutzpatronin der Musik, der Kirchenmusik sowie der Musikinstrumente. Heuer findet das Konzert zu Ehren der heiligen Cäcilia, zu dem der Musikverein Traismauer herzlich einlädt, am Sonntag, 20. November, um 16.30 Uhr in der Stadtpfarrkirche Traismauer statt. Ein breites Spektrum an Blasmusik, ein gemütliches Ambiente sowie diverse Gedichte sollen die Besucher bereits auf den nahenden Advent einstimmen.

„Das Repertoire reicht dieses Jahr von sakralen Chorälen bis hin Musicalmelodien aus Jesus Christ Superstar. Für das leibliche Wohl wird nach dem Konzert bei einer kleinen Agape vor der Kirche gesorgt“, blickt Weiss voraus.

Ehrenpreis und Ehrenzeichen

Das Vereinsjahr 2016 ist sicherlich ein „rekordverdächtiges Arbeitsjahr“. Es gab zahlreiche Highlights und Ausrückungen wie kaum an einem Jahr zuvor. Eine besondere Ehre war die Verleihung des Ehrenpreises in Gold des Landeshauptmanns Erwin Pröll an den Musikverein Traismauer. Diesen Preis erhalten Musikkapellen, die über Jahre hinweg konstante Leistungen bei diversen Wertungsspielen erbringen. Josef Rehart erhielt als Anerkennung seiner langjährigen Tätigkeit als Archivar das Ehrenzeichen des NÖ Blasmusikverbandes. Auch bei den Jungmusikern, der „Junior- Wind-Band“ (die NÖN berichtete), hat es zahlreiche Aktivitäten und Erfolge gegeben.

Nach dem Cäcilienkonzert folgen ruhigere Wochen für die Musiker, bevor die Stadtkapelle wiederum zum bereits traditionellen Neujahrsblasen an mehreren Tagen ausrücken wird.