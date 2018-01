Mit einem großartigen Unterhaltungsprogramm startet die Stiftsstadt in das neue Jahr. Und es ist für jeden etwas dabei, egal ob Alt oder Jung, ob Kabarett- oder Operettenliebhaber, ob sportlich oder eher gemütlich – die Auswahl ist riesig und man muss sich fast einen Terminkalender anlegen, wenn man bei den zahlreichen Veranstaltungen dabei sein will. Die NÖN bietet einen Überblick über die ersten drei Monate.

Start ist bereits kommenden Sonntag, 7. Jänner. In der Anton-Rupp-Freizeithalle geht das traditionelle Neujahrskonzert über die Bühne.

Am Freitag, 12. Jänner, wartet ab 19 Uhr am Kunsteislaufplatz die Volksbank-Eisdisco auf die Sportbegeisterten. Es gibt tolle Musik, Spaß und Action – und das alles bei freiem Eintritt.

Der gebürtige Herzogenburger Toni Burger – ein virtuoser Musiker, der in vielen Bereichen der Musik zuhause ist und mit international renommierten Kollegen auftritt – ist am Samstag, 13. Jänner, ab 20 Uhr mit Ed Guggenberger in der TimeOut-Sportsbar zu sehen und zu hören.

Am Freitag, 26. Jänner tritt dort die Royal Sound Group auf – und am Samstag, 17. Februar, sorgen dann die „Dead Flowers“ für Stimmung und Unterhaltung.

Am Sonntag 14., und Sonntag, 28. Jänner, gastiert ab 11 Uhr die Dodgeball-Bundesliga in der Anton-Rupp-Freizeithalle. Dort will Herzogenburger Sport- und Freizeitverein „Intoxicated“ seinen Heimvorteil nutzen und gegen die besten Teams Österreich bestehen.

Von Freitag, 19., bis Dienstag, 23. Jänner, werden am Rathausplatz im beheizten Zelt bei Charlys Winterlandschaft auf einer Großleinwand die Skirennen aus Kitzbühel und Schladming übertragen, dazu gibt es eine Weißwurstparty mit dem lustigen Hermann, eine Apres- Ski-Party mit Elis und den Zumbagirls, einen Kindernachmittag mit Kasperltheater und die Liveband „Grammeknedl“. Am Dienstag, 23. Jänner, öffnet am Rathausplatz außerdem die 1. Herzogenburger Innenstadt-Skipiste.

Faschingssitzungen der Oberndorfer Faschingsgilde gibt es am Samstag, 20., Sonntag, 21., und von Freitag, 26., bis Sonntag 28. Jänner, im Volksheim.

Am Faschingssonntag, 11. Februar, gibt es den großen Faschingsumzug in der Innenstadt, am Montag, 12. Februar, den Pensionistenball und am Samstag, 17. Februar, den Arbeiterball im Volksheim.

Am Freitag, 23. Februar, gastieren dort Ulli Baer, Hannes Jaric und Rudi Staeger mit „Austropop & Rock’n Roll“ - und am Freitag, 16. März, entführt Marion Petric in ihrem vierten Soloprogramm die Volksheim-Besucher auf das Kreuzfahrtschiff „MS Mozzarella“ mit Kurs auf ein pointenreiches Gewässer im schrillen Ozean.

Am Freitag, 23. März gibt es im Augustinussaal des Stiftes einen Opern-, Operetten- und Musical-Abend mit András Soskó, Györgyi Soskó, Anita Hofmann und Rosemarie Hadwiger – und am Samstag, 24. März das Kindermusical „Sindbad“ im Volksheim, wo die jungen Besucher auf der siebenten Seereise des Abenteurers mit dabei sein können.