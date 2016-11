Musikschüler aus fünf Musikschulen bilden gemeinsam ein großes Blasorchester. Neben Schülern aus den Musikschulen Region Wagram, Sieghartskirchen, Tulln und Klosterneuburg, sind auch neun Musikschüler aus der Musikschule Traismauer bei Danube Symphonic Winds dabei. „Bei diesem Orchester musizieren junge Schüler in Gold Niveau. Den Jugendlichen wird so eine neue Ebene der Symphonischen Blasdichtung sowie der gehobenen Blasmusikliteratur geboten“, freut sich Traismauers Musikschulleiter Andreas Rauscher.

Die ersten Konzerte in Sieghartskirchen und Grafenwörth gab es übrigens schon für die insgesamt 60 jungen Musiker. Die nächsten geplanten Konzerte werden auf der Donaubühne Tulln, beim Brassfestival Traismauer und in der Babenbergerhalle in Klosterneuburg sein. Gespielt werden Filmmelodien, wie jene von „Herr der Ringe“, aber auch Pflichtstücke, die notwendig sind, um sich für den internationalen Wettbewerb im Brucknerhaus in Linz zu qualifizieren. „Das ist nämlich das Ziel des Danubia Symphonic Winds Orchesters“, weiß Rauscher.

Geprobt wird übrigens meistens am Wochenende. „Das ist für die Schüler am einfachsten zu organisieren“, sagt Rauscher.