Freihandelsabkommen, Flüchtlingskrise, der Ausstieg Großbritanniens, Atomenergie - all das sind Themen, die die Europäische Union betreffen und die Bevölkerung beschäftigen. Die Haltung gegenüber der EU ist zunehmend ablehnend und in weiten Teilen der Bevölkerung herrscht Misstrauen. Die Gemeinde Kapelln leistet, um dem entgegenzuwirken, Pionierarbeit. Ein Europa-Gemeinderat soll die europäische Perspektive regelmäßig in den Mittelpunkt holen. Bei der Podiumsdiskussion zum Thema EU, die am Sonntag im Schloss Thalheim über die Bühne ging, ist das ebenso erfolgt.

Das Ziel war dabei, der Bevölkerung die Standpunkte und Motive der Repräsentanten aus den verschiedenen Institutionen nahe zu bringen. Zusätzlich sollten die Polarisation und Emotionalität bezüglich gewisser Themen abgeschwächt und Unklarheiten ausgeräumt werden.

Diskussionsteilnehmer waren Heinz Becker (Europaparlament, VP), Rainer Hable (Nationalrat, Neos), Johannes Hübner (Nationalrat, FP), Madeleine Petrovic (Landtag NÖ, Grüne), Günther Sidl (Landtag NÖ, SP) und Kommerzialrat Sonja Zwazl (Wirtschaftskammerpräsidentin NÖ). Die Moderation übernahm Moderatorin Nadja Mader, die, wie sie erzählte, einen besonderen Bezug zu dem Veranstaltungsort hat. Sie hat im Schloss Thalheim einen Teil ihrer Kindheit verbracht.

Großer Wirbel um TTIP und CETA

Während sich bei der ersten Frage, „Wäre der bereits seit 60 Jahren bestehende Frieden in Europa auch ohne die EU möglich?“, alle Diskutanten zumindest noch so weit einig waren, dass der Friede das gemeinsame Interesse ist, gingen bereits bei der zweiten Frage die Wogen hoch. Im Mittelpunkt standen dann die beiden Freihandelsabkommen TTIP und CETA. Mader wollte von den Diskussionsteilnehmern wissen, wieso der Widerstand dazu in Österreich verglichen zu anderen Mitgliedsstaaten derart groß sei.

Schnell kristallisierten sich Befürworter und Gegner der Freihandelsabkommen heraus. Petrovic etwa sprach sich mit großer Überzeugung gegen die Abkommen aus und sprach von einem weiteren Schritt Richtung Unfreiheit. Ungewöhnlicherweise fand sie dabei großen Zuspruch ihres freiheitlichen Kollegen. Becker hingegen hielt fest: „CETA steht im Sinne der sozialen Marktwirtschaft außer Diskussion!“

Thema Nummer zwei betraf die Flüchtlingskrise: „Gibt es hierfür einen gemeinsamen Weg der EU?“, wollte die Moderatorin von den Diskutanten wissen. Sidl hatte schnell eine Antwort parat: „Was bei der Flüchtlingsthematik passiert ist, ist ein Skandal auf europäischer Ebene!“. Das System könne nicht funktionieren, wenn sich einzelne Staaten ihrer Verantwortung entziehen und keine Flüchtlinge aufnehmen. Er sprach sich dabei klar für Sanktionen seitens der EU aus. Hable merkte außerdem an, dass man zwar Hilfestellung leisten könne, die Probleme aber vor Ort gelöst werden müssten.

Die Schlussfrage beinhaltete die Einschätzung der Teilnehmer, wo sie die EU und Österreich in 20 Jahren sehen. Der Tenor war dabei überwiegend EU-positiv. Zwazl etwa sieht ein „menschliches, friedliches Miteinander“.

Mit einer Fragerunde aus dem Publikum fand die Diskussion ihr Ende.

Saal war bis auf den letzten Platz besetzt

Bürgermeister Alois Vogl zeigte sich zufrieden: „Es ist uns gelungen, den Saal bis auf den letzten Platz zu füllen. Auch wenn die offenen Fragen nicht weniger geworden sind, so hoffe ich, dass zumindest jeder Besucher einen Einblick in die Arbeit der EU und deren Institutionen bekommen konnte.“