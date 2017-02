Das Thema „Bahnübergänge“ beherrscht die Römerstadt. Es scheint, als sei es für die Opposition ein politisches Fressen.

Nun tritt der Bauernbund auf den Plan, der sich der Kreuzung „Himmelreich“ auf Höhe der Katastralgemeinde Frauendorf verschrieben hat. Wie ausführlich berichtet, beabsichtigt die ÖBB, diesen Übergang ersatzlos aufzulassen.

Unterschriftenliste liegt am Stadtamt auf

Mehr als 100 betroffene Eigentümer, viele Hektar Ackerland, Weinbau- und Forstflächen wären von dieser Schließung betroffen. „Seit einigen Wochen sammelt der Bauernbund Unterschriften und freut sich über jede Unterstützung“, berichtet VP-Gemeinderat Julian Winter. Die Unterschriftenlisten liegen am Stadtamt, bei den Heurigenschenkern, welche momentan offen haben, als auch in diversen Geschäftslokalen in Traismauer auf.

„Für viele betroffene Eigentümer ergeben sich kilometerlange Umwege. Dies führt zu hohen Mehrkosten im Bereich der Arbeitszeit als auch bei den Treibstoffen. Resultierend daraus, muss mit einem erhöhten Kohlenstoffdioxidausstoß von etwa 7,5 Tonnen jährlich gerechnet werden!“, so die Initiatoren seitens des Bauernbundes Thomas Schmidt-Müller, Alois Singhofer und Werner Schabasser. Das Trio sicherte sich nun in einem Gespräch mit der Direktorin des NÖ Bauernbundes, Klaudia Tanner, deren volle Unterstützung zu.

Bereits zuvor hatte mit VP-Landtagsabgeordnetem Martin Michalitsch ein weiterer hochrangiger Politiker die Kreuzung persönlich besichtigt.

„Hoffentlich tragen Bemühungen Früchte“

Gemeinderat Julian Winter: „Ziel dieser Aktion ist es, den Bahnübergang zu erhalten und die infrastrukturelle Situation nicht zu verschlechtern.“

Auch SP-Bürgermeister Herbert Pfeffer sei in dieser Angelegenheit involviert. Es habe bereits Gespräche mit ihm, den Vertretern des Bauernbundes und dem Eichberger Buschenschankgemeinschaftsobmann Andreas Denk gegeben, in denen er volle Unterstützung versprach. „Bleibt nur zu hoffen, dass diese Bemühungen Früchte tragen“, so Winter.

Apropos Pfeffer: Er ist erneut zur Zielscheibe harter Kritik der Bürgerliste MIT geworden. „Ich fordere den Bürgermeister auf, endlich alle Fakten und vor allem auch die gesamte Korrespondenz mit der ÖBB auf den Tisch zu legen. Es gibt eine deutliche Diskrepanz zwischen den von Pfeffer öffentlich kommunizierten Informationen und den Informationen der ÖBB; wir wollen hier endlich Klarheit“, wettert MIT-Gemeinderat Günther Brunnthaler. Titel einer MIT-Aussendung: „Sagt Pfeffer die Unwahrheit?“

Die Bürgerliste schießt sich vor allem auf die Lösung bei der Haltestelle Gemeinlebarn ein. Sie ist der Ansicht, dass die Verlegung der von der Schließung bedrohten Kreuzung durch den Ankauf eines Grundstücks jederzeit möglich sei. Der Grundstückseigentümer wäre verhandlungsbereit.“

„Stimmt nicht“, kontert der Stadtchef. Er verhandelt seit Wochen mit den Vertretern der Bahn über ein Gesamtpaket (Frauendorf, Gemeinlebarn, Berghäusergasse): „Diese Verhandlungen befinden sich in der Zielgerade. Wir sind auf einem guten Weg, den die Liste MIT durch ihre Provokationen nicht stören kann.“