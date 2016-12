„Im Großen und Ganzen waren wir heuer von der Interessensgemeinschaft der Wirtschaft schon zufrieden - natürlich könnte es mehr sein, für den Aufwand, der dahintersteckt, denn es ist schon viel Arbeit“, so Obfrau Evelyne Moser-Bruckner, die auch der Gemeinde für die Budget-Förderungen ihren Dank aussprach.

Viele Veranstaltungen im vergangenen Jahr

Ein schöner Erfolg war die lange Einkaufsnacht im Mai, obwohl es für diese Jahreszeit zu kalt war und hauptsächlich die Lokale am Rathausplatz das erwartete Geschäft machten. Auch bei den Italienischen Markttagen im August spielte am ersten Tag das Wetter nicht ganz mit, dafür war der Besuch am Tag darauf sehr gut.

Die lange Einkaufsnacht im Oktober wurde wegen der Wirtschafts-Ausstellung auf kommendes Frühjahr verschoben, dafür war der „G’miatliche Advent“ wieder ein schöner Erfolg. Es kamen dazu auch zahlreiche auswärtige Gäste, obwohl die Fertigstellung mit der Baustelle in der Kremser Straße nicht ganz geklärt war.

„Ein großer Hit war der Nikolausbesuch, denn so viele Kinder mit ihren Eltern hatten wir noch nie. Wir verzichteten heuer auf die Pferdekutsche, da das Wetter für die Pferde, die ja von weiter her kommen, zu kalt war und der Bummelzug 750 Euro gekostet hätte. Dafür hat Siegfried Schicklgruber den Nikolaus mit seinen Engeln mit einem weißen Audi-Cabrio gebracht - das war einmal etwas ganz Anderes“, so Evelyne Moser Bruckner.

Keiblinger wird nicht mehr die Finanzen leiten

Dem nächsten Jahr blickt die Obfrau ebenfalls positiv entgegen. Allerdings mit einem kleinen Wermutstropfen: Wolfgang Keiblinger wird im kommenden Jahr nicht mehr als „Finanzminister“ der Wirtschafts-Interessengemeinschaft antreten.

„Wir freuen uns, dass wir das Jahr gut hinübergebracht haben. Die Veranstaltungen waren gut besucht und wurden von der Bevölkerung gut angenommen“, so Wolfgang Keiblinger, „ich mache das jetzt seit 17 Jahren und werde im kommenden Jahr Ausbildungskurse im Bankwesen besuchen und dabei auch wochenweise weg sein. Das lässt sich nicht besonders gut vereinbaren. Ich machte es aber gerne und scheide deshalb auch mit einem weinenden und einem lachenden Auge.“ Auch Moser-Bruckner bedauert, „dass Wolfgang Keiblinger als Mitarbeiter ausfällt.“