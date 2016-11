Die Agility-Landesmeisterschaften fanden kürzlich in Mistelbachh statt. Über einen tollen Erfolg kann sich dabei der Hundesportverein Wachau freuen: Er stellte eine Landesmeisterin und eine Vizelandesmeisterin. Erna Lutz aus Traismauer wurde zum zweiten Mal Landesmeisterin in der Sparte „Agility senior small“, mit ihrem Siegerhund „Rockme“. Vizelandesmeisterin wurde Andrea Endl aus Krems mit ihrem Schäfermischlingsrüden „Zorro“, in der Sparte „AG Senior large“.

Weitere Plazierungen: Karl Loitfelder erzielte mit „Sasu“ den fünften Rang in der Kategorie „Agility 2 large“, Romana Brabenec mit „Aviva“ ebenfalls den fünften Rang in „Agility 1 large“, Marion Bellingrath-Türscherl mit „Nici“ den sechsten Platz in „Agility Senior large“.