Der 18- jährige Raffael Iciren aus Wöllbling – alias „Gameking“ – setzte sich in Jakarta gegen 28 Länder durch und gewinnt das Hearthstone-Turnier der achten eSport-Weltmeisterschaft.

Souveränes Turnier für Iciren

Einmal jährlich veranstaltet der Internationale eSport-Verband (IeSF) die Weltmeisterschaft der Videospiele. Im Fokus steht der Wettstreit der Teilnehmerländer in mehreren sogenannten eSport-Disziplinen. Auch der eSport-Verband Österreich entsendet jedes Jahr Teilnehmer zu den Weltmeisterschaften, die heuer in der asiatischen Metropole Jakarta in Indonesien mit 340 Spielern aus 32 Nationen über die Bühne gingen. Raffael Iciren durfte dabei Österreich vertreten. Und das mit großem Erfolg: Er holte sich den Weltmeistertitel nach einem souveränen Turnier.

Bereits in der Gruppenphase konnte er sich erfolgreich gegen seine Kontrahenten durchsetzen und beendete diese als Gruppensieger. In der K.o.-Phase stieg er nach einem 3:0 Sieg gegen Italien und einem 3:2 gegen Südkorea in das Finale auf. Dort lieferte sich Raffael ein spannendes Match gegen den Vertreter von Aserbaidschan und kürte sich schließlich mit einem 3:2 zum neuen Weltmeister. Durch den Hearthstone-Sieg rutschte Österreich auf den dritten Platz im Medaillenspiegel.

Schon im Vorjahr gelang es seinem Zwillingsbruder Lukas alias „Lemongreen“ sich in Wien für die eSport-WM in Seoul/Südkorea zu qualifizieren, jedoch musste er sich dort bereits in der Gruppenphase geschlagen geben. Raffael und Lukas spielen das beliebte Computerspiel „Hearthstone“ auf Profiniveau .

eSport als Teil der Entertainmentkultur

eSport als gemeinsames Computer- und Konsolenspielen ist aus dem Alltag Jugendlicher nicht mehr wegzudenken. Schon lange dem Hardcore-Segment entwachsen, ist eSport im Bereich der Casual-Games ein fixer Bestandteil der alltäglichen Entertainment-Kultur geworden. Politische sowie öffentliche Stellen sind mit dem Thema befasst und arbeiten eng mit den Experten des österreichischen eSport Verbandes zusammen.

„Der Verband sieht es als seine Aufgabe, den elektronischen Sport zu unterstützen, die bereitstehenden Mittel bestmöglich zu nutzen, diese zu koordinieren und Maßnahmen gegenüber der Gesellschaft und der Politik zu vertreten“, erklärt der ESVÖ-Präsident Stefan Baloh.