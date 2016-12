Dominik Stauffer wurde bei den Berufseuropameisterschaften (EuroSkills) in Göteborg mit dem Leistungsdiplom „Medaillon for Excellence“ im Beruf Landmaschinentechnik ausgezeichnet.

Ein halbes Jahr lang trainierte der Markersdorfer, der im Lagerhaus-Technik-Center in Herzogenburg als Landmaschinenmechaniker arbeitet, für die EuroSkills. Aufgabe für den 23-Jährigen war es, in einem vorgegebenen Zeitraum an Traktoren, Vorladern und Baggern so viele Fehler wie möglich zu finden und dann zu reparieren. „Der Bewerb war sehr herausfordernd, wir haben immer sehr konzentriert gearbeitet“, erzählt Stauffer, der in seiner Kategorie den fünften Platz von insgesamt zwölf Teilnehmern belegte. „Aber wir waren alle sehr knapp beinander, der Drittplatzierte war nur zehn Punkte vor mir. Es gehört auch immer ein bisschen Glück dazu“, so der Markersdorfer. Für mehr als 500 Punkte habe es das „Medaillon for Excellence“ gegeben.

Team Austria holte erneut den Titel

Das Team Austria, bestehend aus 35 jungen Fachkräften – darunter neun Damen –, ging in 29 Berufen an den Start. Und konnte erneut den Europameistertitel nach Österreich holen. Insgesamt gab es für das Team Austria fünf Mal Gold, fünf Mal Silber und vier Mal Bronze sichern, außerdem wurden an die österreichischen Teilnehmer neun „Medaillons for Excellence“ vergeben. Die Steirerin Lisa Janisch gelang im Beruf Maler sogar den Titel „Best of Europe“.

Die EuroSkills in Göteborg sind, laut Stauffer, sehr gut organisiert gewesen. „Ein bisschen schade war, dass nur eine Marke vertreten war – bei verschiedenen Gerätemarken wäre der Bewerb ausgeglichener gewesen“, sagt der Markersdorfer. Der 23-Jährige hat sich übrigens über die Teilnahme an mehreren Lehrlingswettbewerben qualifiziert und hat sogar seinen Meisterbrief in der Tasche.

Über den Erfolg seines jungen Mitarbeiters freute sich natürlich auch Werkstättenleiter Franz Roithner vom Technik- Center in Herzogenburg. Auch Markersdorf-Haindorfs Bürgermeister Friedrich Ofenauer gratulierte dem 23-Jährigen zum erfolgreichen Abschneiden. „Ich freue mich sehr über einen Europameister aus Markersdorf“, strahlte Ofenauer.