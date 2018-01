Schweren Herzens, aber endgültig, hat die Oberndorfer Faschingsgilde den für Sonntag, 11. Februar, geplanten Faschingsumzug durch die Stadt abgesagt. „Wir hatten leider viel zu wenig Anmeldungen. Wenn es mindestens 20 gewesen wären, hätte es kein Problem gegeben“, so Gildenpräsident Erich Böck. Er möchte sich auch bei jenen Personen entschuldigen, die schon Einiges an Zeit und Material für diese Veranstaltung investiert haben.

Fröhlichste Zeit des Jahres wird sich heuer ganz leise verabschieden

„Anmeldeschluss war der 8. Jänner. Wir haben ohnehin fast 14 Tage dazugegeben, aber es braucht doch eine gewisse Zeit der Vorbereitung. Ich weiß, es haben schon einige Gruppen darauf hingearbeitet, sich aber noch nicht angemeldet. Doch auf unsichere Sachen – kommt jetzt noch wer oder kommt niemand mehr? – können wir uns nicht einlassen“, meint Ehrenpräsidentin Gerti Frühwirth.

Leider gibt es auch kein Burgfest, denn für die Organisation ist die Zeit einfach zu kurz – und so verabschiedet sich der Fasching in der „Stadt mit Lebensqualität“ ganz leise, was in den vergangenen Jahrzehnten bis jetzt noch nicht vorgekommen ist. Im kommenden Jahr – zum 45-Jahr-Jubiläum der Faschingsgilde - soll es einen neuen Anlauf für den Umzug geben.