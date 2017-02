Nach den Aufführungen in Perschling kommen drei weitere Faschingssitzungen im Gasthaus Kahri in Murstetten auf die Bühne. Gildenchef Franz „Max“ Erber: „Vor über 20 Jahren wurde die Idee geboren, die Vereine der ehemaligen Gemeinden Murstetten und Weißenkirchen zu einer gemeinsamen Faschingsveranstaltung zusammenzubringen.

Daraus ist nicht nur der Name ,Weimu‘ (Weißenkirchen Murstetten), sondern auch ein Gemeinschaftsprojekt entstanden, das im Zweijahresrhythmus die Ereignisse auch der angrenzenden Marktgemeinden Kapelln und Würmla in launiger und schwungvoller Weise aufs Korn nimmt.“ Etwa 40 (!) Akteure werden am Freitag, 17. Februar, ab 19 Uhr, und dann noch zwei Mal am Sonntag, 19. Februar, um 14.00 und 18.30 Uhr für fulminante Unterhaltung sorgen.

Perschlingtaler kaufen und gleich spenden

Erber: „Bei freiem Eintritt erwartet sich die Gilde von jedem Besucher eine entsprechende Spende, um den Aufwand für Ausstattung und Bühnentechnik abdecken zu können.“ Zwei Gemeinderäte werden vor der Veranstaltung den Perschlingtaler (zehn Euro) zum Kauf anbieten, den man als Spende ins Körbchen werden kann.