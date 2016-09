Mit einem würdigen Festakt samt Segnung wird am kommenden Freitag (16. September, ab 17 Uhr) die offizielle Fertigstellung des Traismaurer Kriegerdenkmals feierlich begangen werden.

Die Generalsanierung des Denkmals (unmittelbar neben der Stadtpfarrkirche) war ein gewichtiger Arbeitsschwerpunkt im aktuellen Vereinsjahr des ÖKB-Stadtverbandes Traismauer.

Zuerst dachte man „nur“ an die Renovierung

„Das Kriegerdenkmal in Traismauer wurde in den vergangenen Wochen umfassend saniert. Anfänglich wurde nur die Sanierung des Denkmals selbst angedacht, aber nach mehreren Gesprächen mit Gemeindevertretern wurde letztlich das Kriegerdenkmal auch versetzt“, berichtet ÖKB-Obmann Alfred Winter senior.

Die Errichtung des neuen Fundaments erfolgte in Eigenregie durch den Kameradschaftsbund Traismauer. Unmittelbar danach erfolgten die Pflasterung des Fundaments und die Neugestaltung des Platzes. „Das neue positionierte Kriegerdenkmal ist nun in Richtung Stadtpfarrkirche ausgerichtet, wodurch es nun leichter von der Bevölkerung und Besuchern der Stadt wahrgenommen wird“, freut sich Winter.

In einem feierlichen Rahmen wird die Segnung des generalsanierten Kriegerdenkmals begangen werden. Zahlreiche Kameradschaftsbundverbände, darunter auch der Landesobmann des ÖKB NÖ, Josef Pfleger, Gemeindevertreter, Vereinsvertreter und Abordnungen der Blaulichtorganisationen werden an der stimmigen Feier teilnehmen. Sammelpunkt ist um 17 Uhr bei der Park-&-Ride-Anlage beim Bahnhof in Traismauer.

Dechant Seeanner segnet das Denkmal

Nach dem feierlichen Einzug des Festzugs beginnt um 18 Uhr der offizielle Festakt. Ein besonderer Höhepunkt wird dabei die Segnung des Denkmals durch Stadtpfarrer Dechant Josef Seeanner sein.

Umrahmt wird die Segnungsfeier durch die Stadtkapelle Traismauer.

Im Anschluss wird zum gemütlichen Ausklang in den benachbarten Pfarrhof geladen.