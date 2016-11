Seit Jahren ist die Jungbürgerfeier Tradition in der Mittelpunktgemeinde Kapelln. Anlässlich der Jungbürgerfeier werden auch jene Personen geehrt, die im abgelaufenen Jahr die Lehrabschlussprüfung, die Matura, eine Diplomprüfung oder eine Meisterprüfung abgelegt sowie ihr Studium abgeschlossen haben. Geladen waren die Jungbürger des Geburtsjahrganges 1998.

Jugendgemeinderat Michael Hell konnte dazu zahlreiche Fest- und Ehrengäste im Musikheim herzlich willkommen heißen; allen voran Bezirkshauptmann Josef Kronister, den Hausherrn und Bürgermeister Alois Vogl sowie Vizebürgermeister Franz Rödl mit den Gemeinderäten und Gemeindebediensteten.

Für die Pfarre überbrachte Gottfried Auer die Grußworte.

Ein besonderer Gruß erging auch an den Altbürgermeister Florian Baumgartner.

Beim Fest der Jugend durfte natürlich auch die Landjugendleitung von Kapelln unter der neuen Führung von Obmann Simon Kaiblinger und Leiterin Lena Wallner nicht fehlen.

Als Festredner war der Geschäftsführer der Landjugend NÖ, Reinhard Polsterer, geladen. Für das Jugendreferat des Landes NÖ war Ernst Sachs anwesend.

„Zukunft in die Hand nehmen“

Bezirkshauptmann Kronister hob in seiner Ansprache die große Wertschätzung der Jugend in Kapelln hervor, welche auch ihre Zukunft in der eigenen Gemeinde selbst in die Hand nehmen soll.

Nach der Ehrung der Meister und Studienabgänger erfolgte die Angelobung der Jungbürger.

Musikalisch umrahmt wurde die Jungbürgerfeier durch eine Abordnung des Musikvereins Kapelln.

Im Anschluss an die Feierstunde wurden die Fest- und Ehrengäste in das Gasthaus Nährer nach Rassing zum gemeinsamen Essen eingeladen.